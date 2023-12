Los Chichos se reivindican con una gira de despedida: "Somos canción protesta"

El grupo se muestra abierto a colaborar con Rosalía el próximo año: "Nos encantaría que hiciera algo con nosotros"

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Chichos, quienes iniciarán el próximo mes de marzo una gira de despedida por diversas localidades españolas que "esta vez será la definitiva", se han reivindicado como "canción protesta", al tiempo que han defendido su estilo de música "muy bonita".

"En los tiempos del general (Franco) grabamos 'La cachimba' y la censura lo permitió. También sacamos 'Quiero ser libre' para los presos y 'Por buscar una salida' también. Hemos estado siempre ahí, al pie de la calle", ha explicado en una entrevista con Europa Press Julio González, uno de los fundadores y actual miembro del grupo.

"En realidad, hemos hecho siempre una música muy bonita. Entre rumba y balada, con unas armonías, con unas cadencias, con unas letras... Se nos asocia al cine quinqui, pero no se ve la otra proyección que tenemos en otros sectores", ha remarcado 'Junior', Emilio González García, quien además ha recordado una anécdota para ilustrarlo.

"Un día, saliendo de un hotel, nos llega un ministro que no voy a desvelar quién es, y quiere hacerse unas fotos con nosotros y nos dice además que es fan incondicional de Los Chichos. Y este no es es un 'delincuente' entre comillas, ¿me entiendes? ", ha comentado.

¿ADIÓS A LA MÚSICA?

Después de 50 años de trayectoria artística, Los Chichos han anunciado la puesta en marcha de la gira 'Hasta aquí hemos llegado'. Comenzará el 2 de marzo en Bilbao y pasará por Barcelona (9 de marzo) o Madrid (16 de marzo), además de otras nuevas ciudades españolas. Los autores de 'Ni más, ni menos' han explicado los motivos que les han llevado a la retirada definitiva.

"Ya son muchos años y llegan momentos en que te cansas y te aburres de los muchos viajes, aunque es verdad que cuando subimos al escenario se nos quitan todas las penas. Te cansas porque te cansas, pero es que lo echas de menos en cuanto te vas", ha afirmado Junior. No obstante, han dejado la puerta abierta a sorprender en esta gira con nuevos temas.

"Bueno, yo tengo unas cuantas canciones que son inéditas y si viene a bien, con músicos naturales...¿pues por qué no?", ha admitido Julio González. El grupo reconoce que el paso del tiempo ha sentado muy bien a su repertorio, sin afectar a las letras por la llamada 'corrección política'.

"Es que yo no creo que hoy se le coarte a nadie para expresarse con sus canciones, porque ves a cada grupo por ahí que es que te escandaliza lo que cantan. Aparte de que tienen autotune", ha ironizado Junior. "Hoy se canta 'Me gusta verte la cara cuando te la meto y cosas de esas', y a mí esas cosas no me gustan: si eso se llega a cantar hace 30 o 40 años, pues ya te digo a ti que hubiese sido peor", ha remarcado con humor Emilio González.

ROSALÍA Y EL FLAMENCO

En cualquier caso, Los Chichos se sienten reivindicados por las generaciones actuales de artistas. "Hablamos de gente como Alejandro Sanz, Manolo García, Sergio Dalma, de ser referente de ellos, y no es que lo queramos, sino que nos lo han dicho ellos. Y eso es una de las cosas que más valoramos, el respeto de nuestros compañeros", ha apuntado Junior.

También por Rosalía, de quien aseguran está "haciendo muy bien lo que está haciendo". "A mí me encantaría que hiciera algo con nosotros... porque no se lo hemos propuesto, pero vamos, si ella quiere aquí estamos. Aunque vaya a ser el último año", ha apuntado Emilio González.

"Lo que ella hace no es flamenco, pero desarrolla muy bien y, ante todo, ha sido la primera en hacer eso. Cuando salió Estopa, ellos inventaron esa historia y fueron los primeros también en hacerlo: cuando un artista copia a otro, bueno...pero si eres el primero, bienvenido. ¿Y qué es la pureza?", ha concluido Junior.