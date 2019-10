Los Chikos del Maíz: "No es el mejor momento para que salgan más partidos de izquierdas"

Actualizado 08/10/2019 18:47:44 CET

Los Chikos del Maíz, Nega y Toni posan en su entrevista por el estreno de su nuevo disco 'Comanchería', en Madrid, a 8 de octubre de 2019. - Ricardo Rubio - Europa Press

No dejan títere con cabeza Los Chikos del Maíz en su último gran golpe, 'Comanchería' (Boa Música, 2019). Una sucesión de mamporros de la que salen escaldados multitud de rostros conocidos de la política, de la comunicación e incluso del deporte. Y también se llevan lo suyo Manuela Carmena e Íñigo Errejón, a quienes se acusa de vendidos al poder.

"No es el mejor momento para que salgan más partidos de izquierdas", resume Nega (Ricardo Romero, Valencia, 1978), quien bromea al vaticinar que antes de que acabe su entrevista con Europa Press "habrán surgido dos o tres más". "El resultado en Madrid ha demostrado con claridad que no fue la mejor idea", apostilla Toni El Sucio (Antonio Mejías, Valencia, 1984).

Y aunque en 'Comanchería' regresan con su ímpetu habitual, admiten ambos que se sienten un poco desencantados con el momento actual después de "catorce años con el grupo y otros muchos militando en movidas", ya que "nadie puede estar ilusionado de forma continua".

"Voy a hacer 41 y son muchos años aguantando la película, enlazando una derrota histórica tras otra. Ahora parece que la oportunidad que se abrió con el 15M y Podemos da paso al retorno del bipartidismo y al final te vas desencantando", confiesa Nega.

Asiente Toni, quien recuerda que hace bien poco "se decía que el PSOE era como el PASOK griego e iba a desaparecer". "Se decía que el bipartidismo había muerto", rememora, para luego viajar hasta el presente: "Pero ahora el PSOE está otra vez bien y dicen que el PP sube. Ha pasado otra oportunidad histórica que no sabemos cuanto va a tardar en volver".

Por eso, para Toni, "cada disco refleja tanto tu momento como el de la sociedad, y en ésta se ve también cierto desencanto y hartazgo". Apenas ha terminado de decir esta frase, cuando Nega completa las palabras de su compañero: "Veo apatía con la política institucional, con la izquierda en general, con las personas".

Ante este escenario, ambos se muestran convencidos de que "si dan las cifras", tras las nuevas elecciones del 10 de noviembre "esto será PSOE con Ciudadanos o incluso PSOE con PP". "Ahora ya pueden hacerlo por España", subraya Nega, quien plantea que el "giro que ha dado a la derecha el PSOE en los últimos días con el 155 y tanto hablar de España" le tiene "un poco descolocado". "Es para al final pactar con el PP o con Ciudadanos", remata.

CAMBIAR MUNDO

Por otro lado, tras asegurar que sería "bastante arrogante" por su parte pensar que sus canciones pueden ayudar a cambiar el mundo, sí que concede Nega que pueden servir "para abrir algún camino, tocar alguna tecla". "Pero no hay que delegar en la cultura esa responsabilidad", opina.

Y aún agrega: "Para eso están las asambleas, los partidos, los sindicatos, colectivos y movimientos sociales. Un grupo de música está para entretener y hacerte la vida más llevadera. Tampoco quiero la responsabilidad inabarcable de cambiar el mundo. Si quieres cambiar el mundo, vete con los chavales que están manifestándose por el clima, afiliate a algún sindicato, acude a la asamblea de tu barrio o de tu asociación de vecinos o del AMPA".

De la misma opinión es Toni, quien cree que canciones con contenido político y social como las suyas pueden "servir para acompañar, pero no para liderar" el cambio: "La cultura puede ayudar, y de hecho en Valencia al pasar del PP a otras formaciones políticas la cultura hizo mucho con bastante grupos que salieron, pero no creo que fueran los artífices del cambio".

Al hablar de PP y el poder de la cultura, Nega ha recordado casos como la cancelación de la actuación de Def Con Dos el pasado mes por parte del Ayuntamiento de Madrid, afirmando que "prohibir conciertos es subir el nivel un escalón".

"Para que no les acusen de derechita cobarde con la irrupción de Vox, en el PP van a cara descubierta, no como pasaba antaño con Soziedad Alkoholika e iban así más de tapadillo", argumenta Nega, dejando que Toni complete sus palabras: "Está todo tan a la derecha que ya no se cortan, lo piden públicamente, alardean de ello, piden censura directamente y no sienten ningún tipo de vergüenza".

EVOLUCIÓN MUSICAL

Durante el parón de Los Chikos del Maíz, la pareja se enroló en Riot Propaganda, grupo conjunto con Habeas Corpus "con música cien por cien política, tralla y hardcore", por lo que ahora remarcan que les apetecía un cambio al volver a su propio proyecto.

"Aquí tenemos más libertad para hablar de más temas. Asuntos personales, vivencias... podemos cantar sobre escenarios musicales más suaves o más tranquilos. Hemos metido salsa, sampleo, guitarra acústica. Nos apetecía volver a experimentar y jugar con la música", detalla Nega.

Profundizando un poco más, plantea que la mitad del disco "son bases clásicas de hip-hop, sonido noventero de Nueva York, y la otra más de experimentar con samplers y estilos". "Hace unos años no hubiéramos sacado un disco así ni de coña, era todo Nueva York años noventa. Será la edad o querer cambiar, pero hemos querido jugar y experimentar", confiesa.

En esa apertura tienen cabida nombres tan diversos en las colaboraciones como los de Kase.O, Zatu y Acción Sánchez de SFDK, Ana Tijoux, David de La M.O.D.A. o Machete en Boca. Con este elenco buscaban abrir su abanico sonoro y mezclar generaciones hasta el punto de que Nega no pueda evitar bromear: "Antes no se me pasaba por la cabeza hacer un estribillo cantadito con una chica, era algo inconcebible. Pero hemos alcanzado todos esa variedad".

GIRA DE PRESENTACIÓN

Con el disco en la calle, toca ya pensar en la gira de presentación que arrancará el 1 de noviembre en Valladolid y que cuenta con una veintena de fechas hasta marzo de 2020 -algunas ya agotadas desde mucho antes del lanzamiento del álbum-. "Vamos a hacer un montón de salas, que las disfrutamos mucho y así vivimos la realidad del grupo", destaca Toni.

"Es que parece que hacer salas es como del siglo XX", tercia Nega, quien aprovecha para compartir cierto desconcierto con el momento actual de la música: "Ahora es hacer un clip con cinco millones de visitas, una portada en una publicación moderna y algún festival igualmente de modernos, pero esa gente luego no hace gira por salas. Veo un desbarajuste ahí que no termino de pillar".

En este punto, revela Nega que tienen la sensación de que se tienen que "esforzar el triple" que otros para que les hagan "la mitad de caso". "La verdad es que siempre nos hemos sentido un poco ninguneados", prosigue, para acto seguido remachar: "Luego sale cualquier pipiolo diciendo tonterías y tiene un lanzamiento en todos los medios. Esto después de tantos años frustra un poco".

Se muestra conforme con estas afirmaciones Toni, quien apunta que eso también les pasa a grupos como La Raíz o La M.O.D.A., que meten a 14.000 personas en sus conciertos en Madrid "pero no salen en ningún gran medio". "Y SFDK metió más de 20.000 en Sevilla en su concierto de 25 aniversario y tampoco lo vas a ver por ahí", añade.

Y vuelve a hablar Nega para zanjar: "Si no encajas en ciertos parámetros, si te sales solo un poquito, ya no tienes hueco y lo ocupa cualquier artistilla de medio pelo. Pero estamos encantados de cómo va todo con el disco y la gira. No quiero llenar estadios ni que me paren por la calle, sino vivir de la música dignamente. Llenar las salas, que nos llamen en verano de festivales. Tenemos sueños más modestos y lo que nos pasa ya es un regalo. ¡Y si somos número 1 me piro de este país!"