Los Chikos del Maíz regresan con nuevo disco y extensa gira española

Actualizado 04/10/2019 11:05:39 CET

Los Chikos del Maíz - ADOLF BOLUDA - Archivo

MADRID, 4 Oct. (EDIZIONES) -

Toni y Nega, Los Chikos del Maíz, vuelven a reunirse para dar su mejor golpe este viernes 4 de octubre. El plan se llama 'Comanchería' y está ya en todas las plataformas de streaming.

Hasta este momento siempre habían actuado solos, pero para esta jugada maestra han decidido rodearse de buenos cómplices como Kase.O, Zatu, Ana Tijoux o David (La M.O.D.A.), entre otros.

Tienen 14 armas que dispararán para todxs aquellxs que tengan ganas de adrenalina y de desestabilizar este "terreno salvaje en el que se está convirtiendo el mundo".

Para redondear su plan, anuncian también una extensa gira por salas españolas para esta nueva temporada de otoño e invierno.

1 noviembre - Sala Blanca (LAVA) - Valladolid

2 noviembre - Sala Óxido - Guadalajara

8 noviembre - Garage Beat Club - Murcia

9 noviembre - El Tren - Granada

15 noviembre - Jimmy Jazz - Vitoria

16 noviembre - Teatro de las esquinas - Zaragoza

28 noviembre - Sala Rouge - Vigo

29 noviembre - Capitol - Santiago de Compostela

30 noviembre - Pirámide - A Coruña

13 diciembre - Sala Custom - Sevilla

14 diciembre - La Trinchera - Málaga

21 diciembre - Sala The One - Alicante

11 enero - Círculo de Arte - Toledo

17 enero - Sala Opal - Castellón

18 enero - Sala Redstar - Valls

31 enero - The Paper Club - Las Palmas

1 febrero - Aguere - Tenerife

7 febrero - Santana 27 - Bilbao

8 febrero - Zentral - Pamplona

22 febrero - Apolo - Barcelona

29 febrero - La Riviera - Madrid

7 marzo - Sala Moon - Valencia