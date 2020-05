Coco Green presenta nuevo videoclip: 'A.M. Sorry'

MADRID, 14 May. (EDIZIONES) -

'A.M. Sorry' es el tercer sencillo que nos muestra Coco Green tras 'Low key Fantasy' y 'Humble'. Una canción honesta de pop con tintes nostálgicos que habla sobre sentimientos adversos, vicios dañinos e incertidumbres, y cuyo lyric video estrenamos en exclusiva en Europa Press.

"No siempre tenemos claro lo que queremos, ni si las decisiones que tomamos son las correctas. ¿Por qué volvemos si sabemos que nos hace mal? Queremos lo que no tenemos y tenemos lo que no queremos", plantea Coco Green sobre 'A.M. Sorry'.

Oliver es músico, cantautor, productor y actor, apasionado del surf. Nació en Helsinki (Finlandia) pero creció en Málaga. Estudió arte dramático en la escuela de Cristina Rota en Madrid y música en Málaga examinado por Trinity Oxford.

Junto a su productor y 'A&R' Juan Ewan, presentan single a single su nueva trayectoria exótica de pop, soul e indie, en un proyecto que destaca por su frescura, honestidad y la energía positiva que desprende.