El Congreso de los Diputados conmemora por primera vez el Día Internacional de la Paz con un homenaje a Pau Casals

Archivo - El violonchelista Pau Casals - FUNDACIÓ PAU CASALS - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados va a celebrar el próximo 21 de septiembre el Día Internacional de la Paz con un acto institucional de recuerdo y homenaje al músico Pau Casals.

Así, los asistentes podrán escuchar al famoso violonchelo 'Goffriller', construido en 1733 y que perteneció a Casals, que sonará en el Hemiciclo del Congreso con la interpretación de breves piezas musicales a cargo del violonchelista Ettore Pagano, ganador de la última edición del 'Queen Elisabeth Competiton', acompañado por la pianista Yoko Suzuki.

El homenaje llega cuando se cumple el 150 aniversario de su nacimiento y se enmarca en el programa oficial Casals 150, una conmemoración impulsada por la Fundación Pau Casals y la Generalitat de Catalunya. De hecho, la fecha está reconocida como Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno de España.

Desde el 13 de abril y hasta octubre de 2027, se desarrollará un programa de conciertos, exposiciones, proyectos educativos, producciones audiovisuales, contenidos digitales y otras actividades culturales en ciudades de España y de numerosos países, con el objetivo de "difundir la obra, el pensamiento y los valores" de Casals.

Además de "reforzar la proyección internacional de su legado y acercar su figura a las nuevas generaciones", según explica la Fundación en un comunicado.

El que se celebrará en el Congreso es el primer acto institucional con motivo del 'Día Internacional de la Paz'. Este acto de música y paz será presidido por la presidenta del Congreso y contará con la asistencia de diputados, autoridades, representantes del ámbito institucional, cultural, social y económico.

Casals fue violonchelista, director y compositor. "Su talento musical fue unido siempre a la defensa de la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos", explica la entidad.

Precisamenrte, fue invitado en cuatro ocasiones por Naciones Unidas como músico y defensor de la paz --en 1958, 1963, 1971 y 1973--. El 24 de octubre de 1971 estrenó en la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 'Himno a las Naciones Unidas' que la propia ONU le había encargado. Al finalizar el acto, el secretario general, U-Thant, le hizo entrega de la 'Medalla de la Paz de Naciones Unidas'.