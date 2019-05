Coque Malla anuncia la gira de presentación de su próximo álbum

Actualizado 20/05/2019 18:00:32 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Coque Malla anuncia este lunes una nueva gira de conciertos a partir de noviembre en la que presentará las canciones del nuevo disco que publicará "en otoño de este año", según explica el artista en comunicado recogido por Europa Press, en el que revela también que el álbum se titulará ¿Revolución? y la grabación empieza este mismo martes en los estudios Black Betty de Madrid.

"La última vez que me subí a un escenario fue para cerrar La Gira Irrepetible en Madrid, mi ciudad, y ocurrió en diciembre del año pasado, así que podéis haceros una idea de las tremendas ganas que tengo de volver a la carretera y de lo largo que se me va a hacer este tiempo hasta que volvamos a vernos las caras", remarca Coque Malla.

Y aún agrega: "Os prometo que es la gira más apetecible y gustosa que he tenido por delante jamás. Ciudades que amo y donde he sido muy feliz tocando durante todos estos años y recintos en los que nunca he tocado y con los que se me pone la carne de gallina sólo de imaginarme subido a sus escenarios: el Arriaga de Bilbao, el Palau de les Arts en Valencia o el teatro de La Laboral en Gijón, por decir algunos. Auténticos templos del espectáculo en los que me hace muy feliz tocar para vosotros".

Adelanta el madrileño que a las fechas anunciadas este lunes se irán sumando más el año que viene por toda España. "Os pido un poco de paciencia; iremos felices allí donde nos llamen y os lo contaremos en cuanto vayamos sabiéndolo. Me voy al estudio a trabajar. Os mando un abrazo fuerte. Deseando veros de nuevo. Hasta pronto", remata Coque.

La gira arrancará en Salamanca (9 de noviembre, CAEM)y visitará Bilbao (13 de noviembre, Teatro Arriaga), A Coruña (22 de noviembre, Teatro Colón), Sevilla (30 de noviembre, Sala Custom), Alicante (6 de diciembre, Sala The One), Valencia (7 de diciembre, Palau de Les Arts), Málaga (27 de diciembre, Sala París 15) y Cádiz (28 de diciembre, Momart Theatre).

Ya en 2020, turno para Murcia (17 de enero, Auditorio Víctor Villegas), Granada (18 de enero, Industrial Copera), Gijón (24 de enero, Teatro de La Laboral), Valladolid (25 de enero, LAVA), Barcelona (31 de enero, Razzmatazz), Madrid (15 de febrero, WiZink Center), Zaragoza (21 de febrero, Teatro de las Esquinas) y San Sebastián (22 de febrero, Teatro Victoria Eugenia).

Coque ha ido trasladando en redes sociales la portada y algunos versos de este nuevo disco.



La portada de "¿Revolución?" es una ilustración obra del artista visual MANOMATIC que ha trasladado esta imagen a un mural de grandes dimensiones (20x5 metros) ubicado en el Polígono de la Esperanza de Huelva.