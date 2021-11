Coque Malla sobre su nuevo álbum recopilatorio: "No puedo vivir sin tocar"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Coque Malla ha lanzado su nuevo álbum 'El astronauta gigante', un recopilatorio de su carrera musical: "Después de tres discos con una producción muy complicada, necesitaba parar el proceso creativo. No dejar de tocar, porque no puedo vivir si no estoy tocando, y era un formato perfecto", ha afirmado.

'El astronauta gigante' cuenta con canciones inéditas como 'Una sola vez' y 'El crac universal', creadas durante la pandemia.

"La pandemia ha trastocado, retrasado y desordenado todos los planes, no ha sido fácil para nadie, pero yo hacía balance y me daba cuenta de que estaba siendo muy afortunado. He tenido la suerte que no me ha tocado una situación de covid grave y además he trabajado bastante. He tenido compañeros músicos, gente de producción, de festivales, que han chapado el quiosco", ha señalado.

En ese sentido, el cantante ha destacado que en el 2020, "el año del confinamiento", hizo 'La gira imposible', una gira "más humilde con conciertos acústicos, gente sentada y 300 personas".

Además, Malla ya planea su tour con 'El astronauta gigante' para 2022. Una "minigira" de 10 conciertos, entre febrero y marzo, en donde el cantante va a estar solo en el escenario con "mucho texto" acompañado de canciones en donde diseccionará partes de su vida. "Estoy haciendo una escaleta de mi vida desde el principio hasta ahora, para luego analizarlas y sacar escenas que merezcan la pena contar", ha explicado el artista.

"LOS RONALDOS ES UNA ETAPA CERRADA"

Entre las canciones recopiladas, el cantante ha decidido incluir temas como 'Adiós papá' o 'No puedo vivir sin ti' de Los Ronaldos. "Los Ronaldos es una etapa cerrada, nos llevamos muy bien. Somos un grupo extraño que se separó y que a pesar de todo se lleva muy bien, pero ya pasó", ha comentado Malla.

A su vez, ha destacado que Los Ronaldos tuvieron dos finales: "Uno fue muy raro, nos fuimos por la puerta de atrás. Y afortunadamente, en 2005 tuvimos ese reencuentro, en donde estuvimos tres años haciendo conciertos, grabamos 'No puedo vivir sin ti', y acabamos en un concierto grande en 'Joy Eslava' y fue como el final perfecto".

Haciendo balance sobre la evolución de sus letras, Malla cree que sus canciones no han cambiado mucho en esencia: "Los miedos, las inseguridades, las angustias y los anhelos son los mismos pero interpretados de otra manera, algunos superados y otros empeorados", ha subrayado.

Por otro lado, Coque Malla presentó en 2013 su proyecto 'Mujeres', un disco de duetos solo con voces femeninas. "Empecé a repasar mis canciones y me di cuenta que la protagonista era la mujer en mis canciones y mi relación con ella. Es maravilloso colaborar con estas artistas, que son autoras, que tienen un sello, y que le dieron a la canción una lectura nueva".

Preguntado por la situación de la mujer en el sector musical, Malla ha afirmado que desde hace unos años hasta la actualidad ha habido un empuje del feminismo "muy potente" que poco a poco está haciendo que cambien las cosas, y ha matizado que "vamos a ver hasta dónde llegan estos cambios, lo profundos que son, lo estables que son" ya que eso significa "una sociedad mejor".

"NO CAER EN ERRORES DE ABUELILLOS"

Preguntado por futuras colaboraciones, ha comentado que le encantaría colaborar y aprender de la gente que está proponiendo cosas nuevas en el panorama musical actual.

"Yo no quiero caer en ese error tan de abuelillo de decir: 'la música de ahora es una mierda, mi música sí que era buena', porque eso es lo que hacían nuestros abuelos con el rock and roll, y ahora se estudia en las universidades", ha asegurado para añadir que le gustaría escuchar más reggaeton, trap y rap de lo que lo hace.

De hecho, en su álbum '¿Revolución?', de 2019, colaboró con el rapero Kase.O: "Kase.O representa esa música que ahora ocupa la mente y la imaginación de la gran mayoría de jóvenes", ha comentado. Finalmente, ha desvelado que le gustaría colaborar con el cantante C.tangana: "C.tangana ha hecho algo muy bonito con Jorge Drexler, Andrés Calamaro, y Kiko Veneno, y sobre todo muy respetuoso con sus figuras".