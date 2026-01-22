Cuánto cuestan las entradas de BTS en Madrid 2026: hora exacta a la que se publican este jueves los precios

Archivo - Concierto De La Banda De K Pop Coreana BTS - BRUCE COTLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los precios de las entradas para asistir a uno de los conciertos de la banda surcoreana BTS en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 26 y 27 de junio se conocerán este jueves a las 14:00, según ha anunciado este miércoles LiveNation. BTS es uno de los grupos de K-Pop más escuchados a nivel mundial y esta será la primera vez que vengan a España.

El hecho de que no se conocieran los rangos de precios de las entradas de manera previa a la preventa había motivado multitud de quejas por parte de los fans a través de redes sociales. La noticia de que las preventas de los conciertos de Madrid y de Ciudad de México se ha retrasado también ha motivado quejas, especialmente por aquellos que se habían cogido el día libre específicamente para conseguir las entradas.

Finalmente, hoy a las 14:00 se conocerán los rangos de precios, este viernes de 14:00 a 21:59 se llevará a cabo la preventa. La venta general de entradas se mantiene este sábado a partir de las 14:00.

En 2022, el grupo hizo un parón para que sus miembros puediesen cumplir con el servicio militar surcoreano. De acuerdo con 'Billboard', BTS y su sello discográfico BigHit/Hybe podrían llegar a ganar por su reunión más de 1.000 millones de dólares (unos 858 millones de euros).