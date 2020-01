Dave Grohl cumple 51 años: su vida de rock en 6 canciones

Actualizado 14/01/2020 16:06:16 CET

Dave Grohl es uno de esos tipos que tienen la fortuna de vivir varias vidas en una. Como baterista de Nirvana primero, y como frenético líder de Foo Fighters después, el estadounidense puede presumir de ser objetivamente uno de los nombres fundamentales del rock de las últimas décadas, sin por ello resultar petulante.

Los títulos, las cifras y los acordes le avalan y al olimpo le aúpan, ya fuera con aspecto de bobalicón a la sombra del mito grunge a principios de los noventa, o luciendo músculo de hombretón maduro en el siglo XXI. Siempre destilando honestidad, electrizando a los parroquianos y rockeando duro de manera inapelable con quien sea y donde sea.

Gracias a esta actitud, a unos videoclips siempre divertidos y unos conciertos matadores al frente de Foo Fighters, Dave Grohl se ha convertido en ese colega carismático que todos querríamos tener. Y en uno de los más ilustres rostros del rock del siglo XXI, baluarte para toda una nueva generación, que este 14 de enero cumple 51 años.

SMELLS LIKE TEEN SPIRIT (1991)

Grohl comenzó su carrera como baterista al enrolarse en la banda Scream con tan solo 17 años. El destino le cruzó con Kurt Cobain y el bajista Krist Novoselic a principios de los noventa, y se unió a ellos en Nirvana para las grabaciones del (ahora legendario) 'Nevermind', uno de esos álbumes predestinados a cambiar el rumbo de los acontecimientos, incluso a pesar de que sus creadores no estuvieran precisamente interesados en tan opresiva misión. Pero desde que la MTV emitió 'Smells Like teen spirit' nada volvió a ser igual.

MARIGOLD (1993)

Eclipsado por una figura tan resplandeciente como la de Kurt Cobain, el rol de Grohl en Nirvana fue inicialmente el de aporreador puro y duro. Sin embargo, su latente talento estaba ahí y terminó cristalizando en 'Marigold', canción publicada como cara-b del sencillo de Nirvana 'Heart-Shaped Box' en 1993.

Aunque nadie parecía querer fijarse, Dave Grohl tenía un compositor en su interior luchando por expresarse. Al ser editado años después en el disco 'Skin & Bones' de Foo Fighters, 'Marigold' se convirtió en el único tema compartido oficialmente por ambas formaciones.

BIG ME (1995)

A principios de 1994, Nirvana reservó unos días de estudio para trabajar en el que debería ser su cuarto disco (algo que no sucedió, pues Cobain murió en abril de ese año). Buena parte del tiempo allí lo pasaron Novoselic y Grohl en solitario, con Kurt en paradero desconocido, así que trabajaron en sus propias composiciones.

Algunas de las de Grohl terminaron en el primer disco de su propia banda, Foo Fighters, que vería la luz en 1995. De baterista a vocalista y guitarrista hay un abismo, y al principio pocos daban un céntimo por él, a pesar de temas tan prometedores como este 'Big Me', con un videoclip hilarante.

WALK (2011)

Los siguientes trabajos de Foo Fighters fueron cimentando a la banda como uno de los pilares fundamentales del rock del cambio de siglo. 'The Colour & The Shape' (1997), 'There is Nothing Left to Loose' (1999), 'One by One' (2002), 'In Your Honor' (2005) y 'Echoes, Silence, Patience and Grace' (2007) fueron éxitos de ventas en diversas medidas y consagraron a Foo Fighters incluso entre una nueva generación que no reconocía en Grohl al otrora baterista de Nirvana.

Su siguiente trabajo, 'Wasting Light' (2011), incrementó un peldaño más la popularidad del grupo gracias a su pureza melódica y a sus alocadas guitarras, que propiciaron una conexión inmediata con los fans. La banda se embarcó en su gira más exitosa hasta la fecha, llenando estadios y pabellones por todo el mundo, gracias a singles tan efectivos como 'Walk', con un videoclip a la altura de las circunstancias.

SOMETHING FROM NOTHING (2014)

Cómodamente instalados en la cúspide del rock mundial, Foo Fighters regresaron en 2014 con 'Sonic Highways', un ambicioso proyecto que era al mismo tiempo un disco y una serie de televisión. En la serie, de hecho, se mostraba el proceso de composición de cada una de las ocho canciones del álbum en ocho ciudades estadounidenses diferentes, repasando además la historia musical local a través de entrevistas a personajes relevantes de cada lugar que, por lo general, terminaban tocando con la banda.

Un ambicioso proyecto a la altura de lo que podía esperarse de un tipo tan inquieto como Grohl y una banda tan curiosa como Foo Fighters. 'Something from nothing' fue el primer single.

RUN (2017)

Tres años después regresaban con un álbum al uso, 'Concrete and gold' (2017), que hasta ahora sigue siendo su última entrega en larga duración, aunque se espera su regreso discográfico para algún momento de este 2020. A poder ser, con piezas tan ruidosas y desenfrenadas como este 'Run' que es capaz de menear al más perezoso.