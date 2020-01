Así fue la reunión de los miembros vivos de Nirvana

Actualizado 05/01/2020 11:30:56 CET

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dave Grohl y Pat Smear, miembros de Foo Fighter y excomponentes de Nirvana, se han reunido de nuevo con su antiguo compañero Krist Novoselic, para interpretar con un fin benéfico varios de los temas más reconocibles de la banda liderada por el fallecido Kurt Cobain.

La gala, que tuvo por nombre 'Heaven Is Rock And Roll' y que se celebró durante la noche del 4 de enero en la sala Paladium de los Angeles, contó además con la participación de Beck y St. Vincent quienes se alternaron para prestar su voz y sustituir a Cobain.

Esta es la lista de canciones que se interpretaron a lo largo del concierto:

'Lithium' con St. Vincent

'In Bloom' con Beck

'Been A Son' con Beck

'Heart Shaped Box' con Violet Grohl

'Man Who Sold The World' con Beck

La última vez que el trío tocó junto fue en 2018 cuando Novoselic apareció en un concierto de Foo Fighters -banda en la que también está Pat Smear, músico en vivo de Nirvana durante 1993 y 1994 hasta la muerte de Kurt Cobain- en Cal Jam.

Otros participantes en esta gala benéfica han sido Marilyn Manson, L7, Beck, Cheap Trick, St Vincent y la hija de Dave, Violet Grohl.