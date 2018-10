Desastre en la venta de entradas para los conciertos de Demi Lovato en Madrid y Barcelona

El caso, que como a mucha gente, me he metido esta mañana en la web de @LiveNationES para sacar las entradas de Demi Lovato en Madrid, pero he comprado las de Barcelona por un fallo técnico de la propia página. #SoporteDemi

#SorporteDemi @TicketmasterES Me gustaría cambiar la entrada que he comprado en pista en Madrid para el concierto de Demi Lovato por una entrada en grada. Y a ver si vosotros me decís algo y no me redirigís a páginas que no ayudan como livenation. pic.twitter.com/Mw5Nm8uzAw