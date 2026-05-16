Directores de Noches del Botánico destacan el éxito del festival: "Ni mundial de fútbol, ni visita del Papa ni Trump"

Archivo - Atardecer en Las Noches del Botánico. - VICTOR MORENO PHOTO - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los directores del festival de música Noches del Botánico, Ramón Martín y Julio Martí, han asegurado que la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio no afectará a esa primera semana de la cita -que comienza el día 3- porque ya tienen todo "agotado".

"Toda la primera semana está agotada ya, no hay entradas", ha explicado Martí en una entrevista con Europa Press para después negar que vaya a haber problemas de "movilidad". "Para el acceso al Real Jardín Botánico Alfonso XIII, tienes metro, tienes taxi, tienes autobús... Vamos, ni mundial de fútbol, ni la visita del Papa, ni Donald Trump", ha añadido.

También en estos términos se ha expresado Martín, que ha reiterado que el 80% de las entradas para la cita musical están vendidas. Aun así, él sí ha explicado que quizá afecte "a nivel tráfico o movimientos por Madrid".

"Por los horarios también no considero que nos vaya a afectar, la verdad. De momento en entradas, no. Para otra cosa, a lo mejor, en transporte, bueno, quizá a lo mejor, eso sí", ha agregado Martín.

La visita del Pontífice a España coincide, además de con la celebración el día 6 de junio de uno de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, con el último recital de Rigoberta Bandini en Noches del Botánico. Además, el día 7 de junio, León XIV también coincidirá con otro concierto en este recinto, el de Two Door Cinema Club.

Los directores del festival, que se celebrará en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid desde el 3 de junio hasta el 31 de julio, cumplen en esta edición 10 años al frente del proyecto.

"Como en todo esto, siempre puedes tener una buena idea pero siempre necesitas la parte de la suerte, de estar en el momento adecuado y en la hora adecuada", ha reflexionado Martín.

Además, Martí ha defendido que aunque "ha aparecido mucha gente haciendo de promotores" de festivales, no existen "tantos profesionales de nivel", si bien hay "fondos económicos interesados que invierten dinero".

"Para qué quiero que me compre nadie si disfruto de lo que hago. Aquí hay todo tipo de caminos en este mundo industrializado de intereses económicos profundos, entonces hace falta un poquito más de pasión por la música", ha precisado para después bromear diciendo que "si la motivación" para estar en la música es "hacer dinero", esa gente debería crear "casinos".

En esta edición, Noches del Botánico recibirá a artistas como Van Morrison, John Legend, The Kooks, Rubén Blades, María Becerra o el guitarrista Yerai Cortés, así como el talento español de Lia Kali, Ginebras, Love of Lesbian -en tres conciertos-, Silvana Estrada, Mari Froes, Rick Astley, Diana Krall, Jean-Michel Jarre o Zaz.