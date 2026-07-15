Don Omar regresa a España y reivindica el legado de los pioneros del reguetón ante el éxito global de Bad Bunny

Archivo - El cantante Don Omar durante una de sus actuaciones - CEDIDO POR COOK MUSIC FEST - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante puertorriqueño Don Omar ha reivindicado el trabajo realizado por la primera generación de artistas del reguetón, entre los que cita a Daddy Yankee, a Tego Calderón o a sí mismo, para entender el éxito global de Bad Bunny, ya que asegura que era un género asociado a "los cabarets" y que estaba alejado de la radio.

"Que hoy en día haya un 'mainstream artist' como Bad Bunny haciendo las cosas que está haciendo es porque un Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Ivy Queen y todos los demás hicimos nuestro trabajo en nuestro tiempo. Lo único que nos puede dar es orgullo y del trabajo que hicimos y cómo se aceptó y eso llevó a cambiar la industria, que hoy está totalmente abierta a la música urbana", ha defendido Don Omar en una entrevista con Europa Press, horas después de anunciar su tour europeo en 2027, que le llevará a realizar seis conciertos en España, aunque advierte que cree que "habrá más fechas".

El artista ha reflexionado sobre el fenómeno global de la música urbana latina, impulsado actualmente por figuras como Bad Bunny. "Yo me siento parte de haber hecho un trabajo. Yo estuve un tiempo en específico haciendo un trabajo en específico. Nadie conocía el reguetón, nadie lo escuchaba ni se ponía en la radio. Estaba prohibido. Era la música de los cabarets", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que la música en español "es la envidia de la industria de la música americana", un hito que, a su juicio, era "poco probable" imaginar hace 25 años.

"La música en español, hoy en día, es la envidia de la industria de la música americana. Y eso era algo poco probable que pasase hace 25 años. La industria americana y el hip hop era el modelo a seguir para los artistas de música urbana. Hoy en día, pasa lo contrario y son ellos los que están escuchando lo que pasa en español para reinventarlo y aplicarlo en su industria. Eso es un logro que nunca pensé que fuera a ocurrir", confiesa

ESPAÑA, SU "CIMIENTO"

Por otro lado, Don Omar ha reivindicado el papel que España ha tenido en su trayectoria, hasta el punto de definir al país como "su cimiento", por ello celebrará en 2027 seis fechas en España, el país europeo con más conciertos en su gira 'The Last King World Tour'.

Don Omar ha recordado que llegó a España hace 23 años, cuando "nadie conocía el reguetón, ni sabía de Don Omar, Daddy Yankee o Tego Calderón", y ha rememorado especialmente sus primeros conciertos en Tenerife, donde reunió a 10.000 personas en una actuación que considera un punto de inflexión en su carrera.

"Ahí empezó todo para mí hace 23 años. Quería regresar a disfrutarme España y por eso creo que vamos a abrir más fechas todavía", ha avanzado. Preguntado por una posible residencia en España como Bad Bunny o Shakira, Don Omar no ha descartado esta fórmula y ha respondido que es una cuestión "de logística y producción". "Es quizás echarle ganas a la idea y desarrollarla, pero me encantaría. Yo creo que sería una experiencia inolvidable", ha señalado.

El puertorriqueño ha reconocido sentirse sorprendido por la rapidez con la que se agotan las entradas para sus conciertos y por el interés que sigue despertando después de más de dos décadas de carrera. "Es una locura. Quizás por ley natural la situación mengua y yo, al contrario, sigo viendo que siguen pasando los años y es más la euforia, el cariño y la gente", ha celebrado.

En este sentido, ha recordado que el pasado año actuó ante 380.000 personas en un festival en México y ha asegurado que mantener esa vigencia constituye "una bendición".

'BANDOLERO', SU CANCIÓN MÁS PERSONAL

Aunque reconoce el impacto internacional de 'Danza Kuduro', que define como la canción que le abrió "un espacio mundial" y que continúa siendo una de las más escuchadas de su repertorio, Don Omar asegura que la composición con la que mantiene un vínculo más especial es 'Bandolero'.

"No he ido a un solo lugar en el mundo donde la gente no la cante al unísono. Es uno de los momentos más mágicos de mi show. Es el tema que yo hice, no para que se hiciera famoso, sino porque necesitaba desahogarme", ha explicado.

Según ha recordado, escribió la canción durante "uno de los momentos más oscuros" de su vida, marcado por problemas personales y con la justicia. "La gente canta 'Bandolero' con el mismo sentimiento que la canto yo. Siento algún tipo de conexión humana cuando la gente puede ver que, bajo todo, y le digo que soy William Omar Landrón Rivera, nací en San Juan (Puerto Rico) y me regalan una canción que la hice para desahogarme", ha concluido.