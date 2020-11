Dua Lipa abre las puertas del 'Studio 2054', su revolucionario show virtual

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dua Lipa propone a sus seguidores embarcarse en un singular viaje a través del tiempo y el espacio en 'Studio 2054', una revolucionaria y multidimensional experiencia virtual que será retransmitirá en directo para todo el mundo este viernes 27 de noviembre.

Con canciones de 'Future Nostalgia', 'Club Future Nostalgia' y su álbum de debut, 'Studio 2054' es un caleidoscopio del pasado, presente y futuro en el que se dan cita lo real y lo imaginario, la adrenalina y la emoción, todo fusionado para ofrecer al público, de la mano de LIVENow, una forma electrificante y completamente diferente de disfrutar de una actuación desde sus casas.

Grabado en directo en un enorme almacén, en 'Studio 2054' la artista británica se moverá por decorados construidos a medida: programas de televisión surrealistas, discotecas de patines, raves delirantes, reuniones de rockeros, pistas de baile de voguing y vestidores de estilo diva. Acompañada por un elenco de músicos, bailarines, patinadores, trapecistas y acróbatas, Dua contará además con la presencia de superestrellas invitadas para dar a los fans un espectáculo cargado de ritmo y diversión.

The wait is over! Grab your tickets for Dua Lipa's #Studio2054 live show! A kaleidoscopic rocket fuelled journey through time, space, mirrorballs, roller discos, bucket hats, belting beats and throbbing basslines. Now breathe! This is going to be EXTRA! https://t.co/hd3hzEQ8ij pic.twitter.com/e0aMGnB9yC