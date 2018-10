Echo & The Bunnymen presentarán nuevo disco en San Sebastián, Barcelona y Madrid

Actualizado 03/10/2018 13:41:47 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Echo & The Bunnymen publican nuevo disco este viernes 5 de octubre. Se titula The Stars, The Ocean & The Moon y contiene trece canciones seminales de su cancionero reinterpretadas y reimaginadas.

Entre las canciones de este álbum están The Killing Moon, Nothing Last Forever, Rescue, The Cutter, Bring On Dancing Horses, Lips Like Sugar, Seven Seas y también dos temas nuevos.

Los de Ian McCulloh lo presentarán en directo el próximo febrero de 2019 en San Sebastián (12, Teatro Victoria), Barcelona (14, Razzmatazz 1, Room Festival) y Madrid (15, La Riviera, Room Festival).