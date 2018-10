Ed Sheeran, Sam Smith y Royal Blood triunfan en los Brit Awards

Actualizado 26/02/2015 11:16:07 CET

Ed Sheeran, Sam Smith y Royal Blood triunfaron en la edición de este año de los Brit Awards, los premios más importantes de la industria musical británica, entregados este miércoles en el O2 Arena de Londres.

Así las cosas, Sheeran se alzó con los galardones a Disco Británico del Año y Mejor Solista Británico, mientras que Sam Smith ganó otros dos en su caso como Artista Revelación Británico y por su éxito mundial (refrendado hace dos semanas en los Grammy Awards).

El premio al Mejor Grupo Británico fue en esta ocasión para Royal Blood, mientras que Pharrell Williams fue el Mejor Solista Internacional, Taylor Swift la Mejor Solista Internacional y Foo Fighters fueron distinguidos como Mejor Grupo Internacional.

LISTA DE GANADORES

Best British Male Solo Artist - Ed Sheeran

British Group - Royal Blood

International Female Solo Artist - Taylor Swift

Best British Female Artist - Paloma Faith

BRITs Global Success Award - Sam Smith

International Male Solo Artist - Pharrell Williams

British Single - Mark Ronson ft Bruno Mars 'Uptown Funk'

International Group - Foo Fighters

British Breakthrough Act - Sam Smith

British Artist Video Award - One Direction

MasterCard British Album of The Year - Ed Sheeran 'X'