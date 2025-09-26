Eladio y Los Seres Queridos estrenan en formato físico su nuevo álbum 'B.S.O. 2005-2025'

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cuarteto vigués Eladio y Los Seres Queridos, quienes el 29 de mayo de este año estrenaron su último álbum, 'B.S.O. 2005 -2025', estrenan este viernes este trabajo en formato de vinilo.

El álbum es un homenaje a sus 20 años de carrera como banda, en el que recopilan dieciséis temas de su catálogo ahora revisitados con la ayuda de colaboraciones de Eva Amaral, Pucho de Vetusta Morla, Vega, Fillas de Cassandra, Depedro y Gala Santos. Además, el trabajo se grabó con todos los músicos tocando en directo.

"BSO es nuestra historia en canciones, la Banda Sonora de nuestros 20 años y es Original porque tiene su sonido y universo personal. Es una pequeña y modesta historia pero tiene luz propia, por eso quizás nadie la pudo apagar", ha explicado el propio Eladio Santos.

El grupo presentará los nuevos temas revisitados en Valencia, el 3 octubre en Vigo; el 10 octubre, en Santiago de Compostela; el 22 enero, en Madrid; y el 23 de ese mismo mes en León.