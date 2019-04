Eminem celebra once años de sobriedad

Actualizado 23/04/2019 15:01:04 CET

MADRID, 23 Abr. (EDIZIONES) -

Eminem ha celebrado sus once años de sobriedad con un mensaje en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 25 millones de seguidores.

El rapero estadounidense ha publicado una imagen con su 'moneda de sobriedad', con la que los miembros de Alcohólicos Anónimos son recompensados por su perseverancia.

Acompañando a la imagen, Eminem escribó la frase '11 years, still not afraid (todavía sin miedo)', en referencia a la canción Not afraid, en la que relata su batalla contra las drogas recetadas.