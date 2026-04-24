Endesa Play elige a sus 15 semifinalistas, que actuarán en directo para pasar de fase - ENDESA

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Endesa Play ya tiene semifinalistas. De los 457 artistas emergentes que se han presentado al certamen, tan solo 15 han pasado de fase. Para llegar a la final, en la que tendrán la oportunidad de actuar en uno de los cinco grandes escenarios que el concurso pondrá a su disposición, tendrán que pasar antes por salas en vivo de Madrid, Barcelona y Sevilla.

La mecánica del certamen establece que solo cinco de los quince semifinalistas pasarán a la gran final del día 2 de junio en Madrid. En esta última fase, un jurado profesional otorgará a cada grupo o solista la oportunidad de actuar en uno de los siguientes espacios: bien en los festivales Jardín de las Delicias de Madrid, Icónica Sevilla Santalucía Fest o Espacio Zity Zaragoza, bien en el Playoff final de la Liga Endesa o la final de la Copa de la Reina de baloncesto 2027.

Para llegar ahí, los participantes primero tendrán que interpretar en directo su canción original en una de las tres semifinales presenciales, que contarán con los especialistas musicales Oski y Ana Medina. Tendrán lugar en la sala Sol de Madrid, la Nou de Barcelona y la X de Sevilla, y en cada una se elegirá a un finalista.

Las doce propuestas restantes pasarán a una votación popular online, que estará activa entre el 14 y el 21 de mayo. Las dos más votadas completarán el quinteto finalista de Endesa Play 2026.

Al igual que los ganadores de la anterior edición, las bandas y solistas recibirán un apoyo continuado que se materializará en oportunidades de visibilidad y actuaciones. La última copa y la azotea, que se alzaron como vencedores en 2025, han actuado en directo este año en la Copa del Rey de baloncesto (Valencia) y en la Copa de la Reina Liga Femenina Endesa (Tarragona).

Endesa Play nace de la apuesta de la compañía con el talento emergente en España, ofreciendo oportunidades y visibilidad a nuevos artistas con la colaboración de la acb y la Federación Española de Baloncesto.