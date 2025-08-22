Eros Ramazzotti calienta motores para su gira con el lanzamiento de nuevo sencillo 'Mi día preferido'

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Eros Ramazzotti lanza esta viernes, 22 de agosto, su nuevo sencillo 'Mi día preferido ( Il mio giorno preferito)' en todas las plataformas digitales. Con este lanzamiento, el cantante calienta motores para su nueva gira internacional 'Una historia importante' que arrancará el 14 de febrero en París y que tendrá paradas en Barcelona y Madrid el 2 y 4 de mayo respectivamente.

Escrito por Eros Ramazzotti, Edoardo D'Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano 'Mi día preferido' es una canción pop de espíritu contemporáneo, un "renacimiento emocional que transforma lo ordinario en algo especial, hablando al corazón sin perder el contacto con el presente".

El videoclip, disponible a partir de las 19.00 horas de este viernes dirigido por Giacomo Triglia, es un mosaico de rostros, gestos y miradas que cuentan la música de Eros a través de un entramado de emociones diversas vividas mientras la música fluye en los auriculares. Cada uno inmerso en su propio silencio y en su propia historia, y sin embargo, parte de una misma respiración.

Con motivo del estreno del nuevo sencillo, Eros Ramazzotti ha lanzado un concurso mundial, a través del presave de la canción, que permitirá al ganador participar en el Word Tour Gala Première que tendrá lugar el 17 de octubre en el Ziggo Dome de Amsterdam.

Con más de 80 millones de discos vendidos y 5.000 millones de reproducciones a nivel mundial, Eros Ramazzotti sigue sorprendiendo con la fuerza y la energía de más de 40 años de éxitos internacionales.

'Una historia importante' empezará en febrero 2026 y estará precedida por una doble fecha los días 17 y 18 de octubre de 2025 en el Ziggo Dome de Ámsterdam para la World Tour Gala Première. La gira, dividida en cuatro etapas, tocará 30 países de Europa, Norteamérica-Canadá y Latinoamérica marcando también el regreso de Eros Ramazzotti en los estadios italianos