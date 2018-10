Escucha entero el nuevo disco de Paul McCartney: Egypt Station

Actualizado 07/09/2018 8:37:28 CET

MADRID, 7 Sep. (EDIZIONES) -

Cinco años después de su anterior entrega, Paul McCartney regresa oficialmente este viernes 7 de septiembre con un nuevo disco de estudio con material inédito titulado Egypt Station.

Este álbum ha sido producido en su mayoría por Greg Kurstin, con Ryan Tedder de One Republic poniéndose a los mandos en una de las canciones. Ha sido grabado en Los Angeles, Londres y Sussex.

Egypt Station ve la luz a través de Capitol Records después de que el icónico músico inglés haya presentado ya previamente como avance temas como Come on to me, I don't know o Fuh You.

Paul McCartney no ha parado de dar conciertos por todo el mundo en el último lustro -en Madrid estuvo en junio de 2016-, pero Egypt Station es su primer álbum en precisamente cinco años, desde que lanzara New en 2013.

Y desde este viernes está ya disponible en tiendas y plataformas digitales el regreso del exBeatle, sin duda una de las figuras esenciales de la cultura popular de nuestro tiempo después de casi sesenta años de carrera y decenas de éxitos.