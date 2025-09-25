La Escuela Superior de Música Reina Sofía presenta su temporada con más de 100 conciertos en el Auditorio Sony

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Reina Sofía, que acoge este curso a 142 jóvenes músicos de 37 nacionalidades, desarrollará esta temporada una intensa actividad artística tanto en el Auditorio Sony de la Escuela como en diversas salas de España y el extranjero.

En la presentación de la temporada, que ha tenido lugar este jueves de la mano de Juan Mendoza y Amaia Pérez Eizaguirre, responsables del área artística de la Escuela Reina Sofía, se ha avanzado que la temporada contará con más de cien conciertos en el Auditorio Sony de la mano del mejor talento joven.

De este modo, han señalado que todos los ciclos de conciertos de la temporada --que girán en torno a Académicos, Solistas, Maestros u Órgano, entre otros-- están creados para emocionar y comparten el sello de máxima calidad de la Escuela, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de la frescura de los años de formación de los músicos que serán los protagonistas de los grandes escenarios nacionales e internacionales en las próximas décadas.

Además, esta temporada los jóvenes talentos de la Escuela debutarán el próximo 13 de noviembre en el Carnegie Hall de Nueva York.

La Escuela Reina Sofía también llevará a cabo una serie de conciertos en colaboración con artistas de otros géneros musicales, realizados gracias al apoyo de Fundación Banco Santander, y que se desarrollarán sin un calendario establecido, durante toda la temporada.