Foals arrancan su ajetreado 2019 con Exits, su single de regreso

Casi cuatro años después, Foals regresan oficialmente estrenando Exits, primer adelanto del primero de los dos álbumes que han prometido para 2019, Everything Not Saved Will Be Lost Part 1, a la venta el próximo 8 de marzo.

Las canciones de Everything Not Saves Will Be Lost Part 1 son Moonlight, Exits, White Onions, In Degrees, Syrups, On the Luna, Cafe D'Athens, Surf Pt.1, Sunday y I'm Done With The World (& It's Done With Me).

"Musicalmente, nos hemos empujado a nosotros mismos al límite más lejano. Líricamente, las canciones resuenan con lo que está pasando en le mundo en este momento. Estas canciones son banderas blancas, o espejos, o intentos de trabajar a través de los tiempos confusos en los que vivimos... cada una de una diferente manera", explica el cuarteto en un comunicado recogido por Europa Press.

La banda visitará España en verano para presentar sus nuevas canciones en el Cruïlla Barcelona y el Low Festival de Benidorm.