La Fundación SGAE se suma a 'Flipas', el laboratorio de culturas urbanas que propone talleres o conciertos en Madrid

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE se ha sumado a la octava edición de 'Flipas', el laboratorio de culturas urbanas que propone talleres, conciertos y sesiones de escucha que entroncan con la performance o con la videoinstalación de artistas de diferentes nacionalidades en Madrid.

En esta ocasión, la Fundación SGAE apoya esta iniciativa trasladada a un entorno inusual como es el Auditorio del Museo del Prado. Las actividades de 'Flipas' 2025 tendrán lugar a lo largo de noviembre (el 21 y 28), con entrada libre hasta completar aforo o previa reserva.

Además, la intención del ciclo es llevar la cultura y el arte a espacios periféricos en entornos vulnerables, que tienen una necesidad política, económica o cultural, y que están fuera de lo que se considerarán espacios convencionales para propuestas como estas. Así, además de las perfomances o actuaciones de los artistas participantes, 'Flipas' se completa con actividades paralelas, extensiones o talleres y masterclasses en centros culturales, institutos, espacios independientes o formativos.

El próximo 21 de noviembre tendrá lugar el concierto de Mamoun el Bied, músico experimental marroquí afincado en Madrid, con la videoartista italiana Emilia Trevisani. Los días 11 y 14 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, Mamoun el Bied impartirá, además, un taller sobre la voz como territorio expresivo en La Casa San Cristóbal.

También el 21 de noviembre actúa Irene de la Cueva, Irene Ivankovà, con una intervención relacionada con la escucha, la memoria ancestral y los cuatro elementos de la naturaleza. Colofón a un taller de escucha profunda y su relación con el cuerpo, el movimiento y la improvisación artística, impartido por la también responsable del sello experimental Eternal Recordings, del 17 al 21 de noviembre con el colectivo Debajo del Sombrero.

Además, la artista Oumoukala Sow Cisse impartirá, los días 4 y 11 de noviembre de 18 a 20 horas en espacio Osikan, talleres y clases magistrales sobre cómo a través de la experimentación sonora se pueden significar debates sociales, y el día 25 de noviembre otra sesión en Don de María dentro del programa (ASPAS).

En la misma línea, su concierto llega al Museo del Prado el 28 de noviembre a las 18 horas, en una sesión en la que también actuará Silvia Torres. Con amplio conocimiento en la producción y la edición, la percusionista, dj y cofundadora de Crossroads compartirá además su experiencia con los alumnos del máster de Industria musical y estudios sonoros de la Universidad Carlos III el 20 de noviembre.