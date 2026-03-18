Ginebras: "No estamos haciendo de manera intencionada una canción política, pero obviamente hay política detrás"

La banda musical Ginebras durante una entrevista para Europa Press, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). La entrevista se produce por la publicación de su nuevo disco ‘Donde nada es para tanto’. - Carlos Luján - Europa Press
MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La banda Ginebras publica este viernes su tercer disco, 'Donde nada es para tanto', y defienden que sus canciones, como la nueva 'Novio o novia', no hacen de una manera intencionada política, aunque detrás sí que la hay.
"Nosotras con 'Novio o novia' no estamos haciendo de manera intencionada una canción política, pero obviamente hay política", ha explicado la bajista Raquel Pola en una entrevista concedida a Europa Press junto a las demás integrantes, Magüi (guitarra rítmica y voz principal), Sandra Sabaterhan (guitarra solista y coros) y Julia Acosta 'Juls' (batería).
En ese sentido, la bajista ha asegurado que "ha habido épocas más políticas" de la música. "Cuando nosotras íbamos a la universidad, había un montón de música de Viña Rock, que siempre era súper política. Ahora hay menos música política y sí que es política", ha apuntado para después señalar que en la actualidad todo es más "ligero" en cuanto a reivindicación.
Sin embargo, Sandra Sabaterhan precisado que hay "miedo" a que todo pueda ser "cuestionable" en redes sociales y han reconocido que a la hora de escribir una canción, "inconscientemente" piensan si puede ser "señalado de alguna forma".
"Al final los artistas también somos humanos, tenemos un altavoz pero también podemos equivocarnos y rectificar", ha añadido Julia Acosta para después apuntar que opinan de lo que saben. "Y de lo que no sabemos pues no se opina y ya está o sea quiero decirte entonces es verdad que el hecho de los haters hace mucho hace mucho daño porque al final están juzgándote sin conocerte", ha asegurado.
Hace tres años, cuando en 2023 publicaron su segundo disco '¿Quién es Billie Max?', las artistas aseguraban que habían tenido "mucho síndrome de la impostora" por el hecho de ser mujeres. Ahora, aseguran que están "muchísimo mejor" aunque ha aparecido la "presión".
"Tenemos una seguridad que al principio no teníamos, pero por otro lado también está la presión. Ahora el síndrome de la impostora sigue estando, pero se ha transformado más en otro síndrome que no tiene nombre pero que es el síndrome de 'a ver qué hacen ahora'", ha explicado Pola.
Por su parte, Juls ha señalado que se trata de "un sentimiento colectivo que las mujeres en cualquier ámbito sienten" porque es un "lastre" que arrastran desde hace muchos años.
"Quitar ciertos lastres cuesta mucho pero bueno, trabajando. Y cada vez somos más poderosas que eso es lo que hemos sido siempre. Se nos dio un maravilloso día como el 8M para reivindicar todas eso", ha precisado.
En 'Donde nada es para tanto', las artistas se han enfrentado a las expectativas de su público, lo que les hizo dudar del camino que debía tomar este tercer trabajo.
"Y la decisión fue, nos tiene que gustar. La forma más honesta yo creo de hacer arte es siendo -suena súper cliché- fiel a ti misma. Nosotras hablábamos 'es que nos vamos a quedar muchísimo más tranquilas sacando esto que a lo mejor metiéndonos en cosas como canciones radiofórmula porque a lo mejor la gente espera más esto más esto y lo otro'", ha zanjado Magüi.