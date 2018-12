Las giras de U2 y Pablo Alborán, los mejores eventos de 2018 según los usuarios españoles de Ticketmaster

Actualizado 27/11/2018 12:38:48 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ticketmaster ha realizado una nueva edición de su encuesta Ticket of The Year a 200 millones de clientes, pertenecientes a su base de datos mundial, para descubrir los eventos en directo más espectaculares del año.

El pasado mes de septiembre la aclamada banda irlandesa U2 regresó a nuestro país con su eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018, del que ofreció dos shows en el WiZink Center de Madrid. Este doblete de conciertos ha sido el más votado como Evento del año en la categoría de gira internacional por los usuarios españoles de Ticketmaster. En segunda posición, el tour de Beyoncé & Jay-Z OTR II, otra de las giras más votadas de 2018.

En la categoría nacional, Pablo Alborán y su Prometo Tour se proclama Ticket of The Year, en especial por su concierto del Palau Sant Jordi de Barcelona. En segunda y tercera posición aparecen Download Festival Madrid y MadCool 2018, los festivales más votados por su calidad artística. Manolo García y Los 40 Music Awards no se quedan atrás y completan la lista de los eventos más valorados.

ESPAÑA QUIERE A BTS

El pronóstico en España para el próximo año está marcado por el K-pop coreano y, a su vez, por las ganas fervientes de ver a uno de los artistas del momento: BTS. La boyband surcoreana es el grupo internacional más esperado, como así lo confirman los miles de fans que han votado para verlo sobre los escenarios españoles. Y a nivel nacional, Alejandro Sanz es el nombre más sonado en la lista de las citas más deseadas para 2019.

Otros nombres que resuenan son el de Ed Sheeran, con su 'European Tour 2019' que llegará a España en junio, seguido de Metallica y su 'Worldwired Tour 2019', que tendrá paradas en Madrid y Barcelona en mayo de 2019, así como Muse con su Simulation Theory World Tour, con un único concierto en Madrid para el próximo mes de julio.

RESULTADOS TICKETMASTER MUNDIAL

Finalmente, con la elección del fenómeno global del pop BTS como "Ticket of The Year", se comprueba que la música pop coreana está tomando impulso. La banda juvenil se convirtió recientemente en el primer grupo coreano en superar los mil millones de streams en Apple Music y su película 'Burn The Stage' (2018) se estrenó en todo el mundo con casi un millón de entradas vendidas en la preventa.

El filme superó el récord marcado por One Direction, con 1,4 millones de espectadores en su estreno. Su concierto del pasado 13 de octubre en Ziggo Dome (Ámsterdam, Países Bajos) y el del 19 de octubre en el Accorhotels Arena de París (Francia) han sido los eventos más votados por sus fans, llevándolos a conquistar la primera posición en el ranking mundial.

Otros de los artistas más votados a nivel mundial son Ed Sheeran y su tour europeo, así como el directo de los irlandeses U2 en Ámsterdam o el de Imagine Dragons en Arnhem (Güeldres, Países Bajos).