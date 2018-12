¿Habrá de una vez nuevo álbum de System of a Down?

SYSTEM OF A DOWN - Archivo

Han pasado más de trece años desde el último disco de System of a Down y, aunque la banda se reúne ocasionalmente para actuar en directo, nada en el horizonte indica realmente que los fans puedan esperar nuevas canciones.

Según el guitarrista Daron Malakian, él tiene material para un nuevo álbum, pero el vocalista Serj Tankian no está en el mismo punto creativo. Además, Malakian acusa a Tankian de ser el responsable del descanso del grupo desde 2006 hasta 2011, al tiempo que revela que ni quería grabar los dos trabajos que lanzaron en 2005, Mezmerize e Hypnotize.

El cantante respondió que había, efectivamente, diferencias creativas para crear un nuevo disco, llegando incluso a pedir disculpas a los muchos fans de la banda por no ser capaces de entregarles nuevos temas.

Ahora, el bajista Shavo Odadjian ha vuelto a expresar su frustración por el estado actual de System of a Down, al tiempo que se ha mostrado esperanzado con la posibilidad de que en algún momento termine ocurriendo.

"Creo que podemos. No ha pasado nada entre nosotros que sea tan terrible como para no poder entrar al estudio. ¡Nada! Todo es una cuestión de gustos, solo tienen que entrar, olvidar el pasado y avanzar. Y creo que eso pasará, no estoy preocupado", ha declarado el bajista a Consequence of Sound.

Y aún ha añadido: "Todo lo que se publicó el pasado verano ocurrió como hace diez años. No nos peleamos. Cuando nos vemos los unos a los otros estamos felices. Es extraño que no tengamos un nuevo álbum, o muchos álbumes, y es extraño que no hagamos giras mundiales. Giramos, pero es tan poco".

Odadjian avanza, además, que tienen material que supera todo lo que hicieron en el pasado, por lo que está deseando "grabarlo y lanzarlo". "Es una cuestión de tiempo. Espero que ocurra antes o después. Estamos escribiendo material, Daron trajo mucho material. Yo le pasé material a él y lo trabajamos", apunta, al tiempo que se muestra encantado con que el grupo tenga ya dos fechas en directo para 2019. Lo del nuevo disco, ya es otra historia.