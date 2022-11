India Martínez: "Todavía hay micromachismos que hacen que a una le cueste dar el paso en ciertas cosas"

Publica su noveno álbum, 'Nuestro mundo', con el que girará el próximo verano tras su estreno en el teatro interpretando al Lorca de Saura

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

India Martínez (Córdoba, 1985) lanza este viernes, 2 de diciembre, su nuevo álbum, 'Nuestro mundo' (Sony Music), un trabajo que ha completado a su persona más que los anteriores y en el que ha musicalizado las palabras sinceras de su libro 'Verdades a medias', dando paso así a canciones en las que narra historias propias y lanza mensajes importantes, como esa denuncia de la desigualdad aún existente.

"Todavía hay micromachismos que hacen que a una le cueste dar el paso en ciertas cosas", lamenta en una entrevista concedida a Europa Press, en la que recuerda las recientes críticas que recibió por subir fotografías en bikini a sus redes sociales. "Hay mucha gente que tiene la mente cerrada y piensa que no puedes salir en bikini o escote porque eres mujer, cantante y tienes más de 30 años", afea.

Dice que lo que le sucedió solo es una de esas "imposiciones" que pesan "constantemente" a muchas mujeres, uno de los motivos por el que en su nuevo disco incluye una canción con un mensaje de empoderamiento, 'A ti mujer'. "Esa canción es para seguir intentando conseguir esa igualdad entre mujeres y hombres", señala.

Al respecto, añade que ve avances aunque aún perviven esos "tópicos machistas que se reciben en la educación" y, sobre la industria musical, asevera que está cambiando. En esa evolución, destaca a las artistas "empoderadas que miran hacia delante y no se paran ante las críticas".

India Martínez también aborda en este álbum otros capítulos de su vida como la pérdida de un familiar, el miedo o la ansiedad, que la invadió por primera vez este año dando lugar a una "crisis personal": "No sabía dónde estaba, qué quería, qué me apetecía".

"He reordenado mi cabeza, con ayuda, la de una amiga psicóloga. Siempre que uno necesite ayuda que no se calle porque se pueden agravar las cosas", reflexiona.

SE SIENTE COMO EN EL INICIO DE SU CARRERA

En esta línea, resalta que 'Nuestro mundo' es uno de sus trabajos más fieles y que más completan su obra y su persona. Con las "cosquillitas" que despiertan los nervios por un lanzamiento y más en este caso después de tres años de su anterior disco, 'Palmeras', la artista dice que se siente como si estuviera "empezando otra vez en la música" y que está "conectando más que nunca" con el mundo.

Asimismo, precisa que este trabajo, que nació de una jornada de composición con Melendi --con el que colabora-- es especial porque se ha creado a partir de unas letras ya escritas, las del libro, por lo que no ha contado con "esas prisas" que supone hacer un disco. También, subraya que se compone de canciones que son "historias que atrapan".

Con el sello que supone su voz, India Martínez toca en este álbum palos como la bachata, que explica que es uno de sus género favoritos en la actualidad. "Los sonidos siempre van de la mano de lo que me gusta. Yo escucho de todo un poco y es lo que plasmó", apunta.

De este modo, la cantante se siente feliz de cumplir con "no estancarse": "Mi sello es no quedarme estancada. Mi voz es lo mas identificativo, pero de ahí me voy moviendo por diferentes estilos según mi estado de ánimo también".

NO PODÍA DECIR QUE NO A SAURA

Tras el lanzamiento de 'Nuestro mundo', la artista se sumergirá de lleno en el estreno 'Lorca de Saura', un espectáculo dirigido por el cineasta aragonés donde interpretará al poeta granadino. El preestreno será en Sevilla el 20 de noviembre, para llegar oficialmente el 26 de enero en Málaga y dar después el salto a Madrid, ya en febrero.

"¿Cómo iba a decir que no a Carlos Saura, si el confiaba en mi para encarnar a Lorca, lo tenía que hacer", explica India Martínez, quien expresa su respeto a la profesión de actriz, por lo que está trabajando para prepararse el papel.

Este proyecto es para ella una especie de "sueño cumplido" porque, cuenta, "desde niña quería participar en algo de Saura". Confía en que sea una "experiencia bonita", algo que ve casi seguro porque estará "llena de poesía y dramaturgia", a lo que ella aportará esa sensibilidad por la que el cineasta la ha elegido.

Tras este estreno, retomará 'Nuestro mundo' con una gira que arrancará en verano y de la que anunciará fechas en los próximos días. Avanza que será por España y tendrá una segunda fase en América Latina y Estados Unidos.

Después de todo esto, tampoco piensa parar porque, sentencia, "le queda todo por delante": "Es que siento como si esto fuera uno de mis primero discos, que estuviera empezando. Y estoy pensando ya en los siguientes discos, tengo dos canciones para el siguiente, otra para otro conceptual. Tengo un poco de agonía de querer darlo todo, como cuando eres joven y no te dosificas, pero con la experiencia de todos estos años".