Los ingresos mundiales de música grabada crecieron 6,4% en 2025 y los ingresos de 'straming' superaron los 22 millones

Archivo - El cantante Quevedo, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). Pedro Luis Domínguez Quevedo, más conocido por su nombre artístico: “Quevedo”, es un cantante y compositor español de reguetón, pop rap - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ingresos mundiales de la música grabada crecieron un 6,4% y alcanzaron los 31.700 millones de euros en 2025. Además, los ingresos de 'straming' superaron los 22 millones, según se desprende del Informe Mundial sobre la Música GMR) 2026 de la IFPI, organización que representa a la industria discográfica mundial y a la que pertenece PROMUSICAE.

Los datos han sido publicados este miércoles e indican, además, que la adhesión con servicios de 'streaming' de pago es, una vez más, el principal impulsor, con ingresos en esta área que registran un crecimiento del 8,8% y acumulan un 52,4% de los ingresos globales.

En la actualidad hay 837 millones de usuarios de 'streaming' de pago en cuentas por suscripción, según apunta el informe que añade que en el caso español, se siguen necesitando aumentar los usuarios con suscripciones de pago, porque están por debajo de los principales mercados. Aun así, ocupa el puesto 14º del mercado a nivel mundial.

Además, España tiene la 12ª posición en el mercado en ventas por suscripciones con publicidad, el 11º en ventas de formatos físicos, el 10º en ingresos por sincronizaciones y el 9º en ingresos por derechos de propiedad intelectual.

"La industria musical se enfrenta a una creciente amenaza del fraude en el streaming. Generando obras de manera artificial a partir de contenido manipulado o falso, agentes malintencionados hacen desaparecer unos ingresos que son vitales para los artistas y otros actores que impulsan la economía de la música", apunta el informe.