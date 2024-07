Juan Magán, Chimbala y Pol 3.14 se suman al cartel del SuaveFest 2024

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El próximo 14 de septiembre el Palacio Infante Don Luis de Boadilla del Monte, en Madrid, acogerá la sexta edición del SuaveFest, una cita musical para despedir el verano que contará con artistas locales e internacionales como Juan Magán, Chimbala, Pol 3.14 y DJ Luc Loren. Además, como ya es costumbre en este espectáculo, un artista sorpresa se anunciará durante el propio evento.

Juan Magán se ha consagrado a lo largo de los años como uno de los reyes del electrolatino, un género con el que ha cosechado su éxtio gracias a temas como Bailando por ahí o Ella no sigue modas. Chimbala, por su parte, es uno de los mayores elementos del dembow. Este rapero dominicano ha lanzado éxitos como Rueda o Túmbala. Por otro lado, Pol 3.14 se aleja de los ritmos latinos para adentrarse un pop más sensible, latente en temas como Jóvenes eternamente o Lo que no ves. DJ Luc Loren preside la cabina principal del evento gracias a María Pombo, la influencer española creadora de este festival.

SuaveFest 2024 cuenta, además, con un nuevo concepto. El evento de este año pretende recrear un mundo fantástico a través del circo de las maravillas, con la temática de 'Circus of Wonder', que también servirá como concepto para el código de vestimenta de la edición de este año.

La creadora de contenido española María Pombo es la responsable de crear el SuaveFest. Además de los nombres anunciados, todavía quedan artistas por confirmar. En ediciones anteriores, el festival de Pombo ha contado con intérpretes de la talla de Omar Montes, Abraham Mateo, José de Rico, Henry Méndez, Cali & el Dandee, King Africa o Gemeliers, entre otros.

Las entradas de SuaveFest pueden adquirirse desde la web del festival incluyendo diferentes posibilidades. Entradas generales de pista, entradas Front Row que incluyen un welcome pack y un sorteo para un meet & greet con María Pombo y entradas VIP. Además la organización pondrá a disposición de los asistentes un servicio de lanzaderas desde Ifema y Moncloa para acceder al recinto.