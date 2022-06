Juanes: "En Colombia hay un cambio, y los cambios siempre generan esperanza"

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras acabar de grabar su próximo álbum, que saldrá en 2023, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, Juanes, (Carolina del Príncipe, Colombia, 1972) recala en España con la gira 'Origen', de su último trabajo, y lo hace emocionado, siendo "mejor persona y músico" y con esperanza general, especialmente por la época de cambios en su país.

"En Colombia hay un cambio, y los cambios siempre generan esperanza", subraya el artista colombiano este miércoles en una entrevista con Europa Press, a la que acude con una camisa negra. Ese cambio al que se refiere es el del Gobierno de su país con el reciente presidente electo, el izquierdista Gustavo Petro.

Se trata de la primera vez que la izquierda logra acceder a la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de Colombia, y Juanes lo ve como un momento de oportunidades. "Le deseo lo mejor a todo el Gobierno, creo que lo más importante es cambiar para que Colombia sea un país más incluyente, con más oportunidades para la gente", manifiesta, abierto en sus opiniones.

"A pesar de que Colombia está bien polarizada, creo que hay una esperanza, el país va a cambiar, habrá cosas que a unas personas van a gustar y a otras no", señala también al respecto, para reconocer, no obstante, que su país aún tiene "muchas heridas abiertas".

Como suele visibilizar en sus redes sociales, el cantante sigue el movimiento político y social de Colombia pese a que reside en la ciudad de Miami. Entre los últimos acontecimientos, señala a la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, una entidad autónoma del Estado que busca esclarecer los sucesos del conflicto armado interno.

"Ayer justamente leía el informe de la Comisión de la Verdad, y realmente hemos pasado por una violencia muy profunda. A mi me emocionó cuando el padre Francisco (de Roux, presidente de la entidad) dijo 'no queremos más armas'. Ese es el mensaje", defiende el artista.

Por otro lado, recuerda uno de los momentos de máxima tensión que vivió el país en 2021, el paro nacional que estalló a finales del mes de abril y tuvo su punto más duro en el mes de mayo, con distintas organizaciones de Derechos Humanos denunciando represión policial. Entonces, a Juanes le criticaron por no posicionarse. "Yo me posicioné en el paro, muchas personas me escriben en redes sociales por eso, y yo les pongo 'revisa mi historial'", apunta.

"Lo que pasa que no lo hice con el lenguaje que esa persona quiere que lo haga. Cada quien tiene su propia manera de expresarse, o si no te quieres expresar, también tienes derecho, eso no significa que no te importe", agrega, para afear que parece que "cualquier artista tiene necesariamente que opinar sobre un tema". "No creo que eso sea una ley", sentencia.

Al respecto de las críticas en redes sociales, afirma gestionarlo de forma tranquila y ser consciente de saber a lo que va antes de meterse en las discusiones, pues a veces responde a los 'haters'. "Lo hago porque tienen una percepción que no es la realidad". Destaca que utiliza la visibilidad de sus perfiles para poner su reflexiones.

Entre sus reflexiones actuales también están las crisis migratorias que se viven en la actualidad, como en el Tapón del Darién colombiano --donde cruzan migrantes para entrar en Panamá camino de Estados Unidos-- o, mismamente, en las fronteras españolas. "Vi las imágenes de Melilla, es fatal", apostilla.

NUEVO DISCO PARA 2023

Con innumerables premios, entre ellos más de una veintena de Grammys Latinos, además de un par de Grammys, el artista colombiano continúa con sus objetivos en la música y acaba de finalizar su nuevo álbum, un trabajo con composiciones inéditas. El último fue 'Origen', un disco de versiones. Con este se encuentra ahora de gira en España.

"'Origen' fue una antesala increíble para lo que viene", asegura Juanes, quien avanza que su nuevo álbum tendrá "un lado profundo y otro mucho más caribeño". "Vuelvo mucho más al rock, al funky", dice sobre los géneros de su próxima apuesta, que saldrá en 2023. No obstante, adelanta que este año el público podrá disfrutar, "por lo menos", una de las canciones.

En el vigésimo aniversario del lanzamiento del disco que le cambió la vida, 'Un día normal', que le llevó a "vivir un sueño", el músico considera "increíble" que el mundo siga dando vida a sus canciones.

Aquel álbum le llevó a ser un referente mundial de Colombia, como ahora lo son otros cantantes del género urbano del reggaeton, sobre lo que Juanes celebra. "Me parece que es importante que Colombia, y concretamente Medellín, una ciudad que se ha visto golpeada por tantas cosas, hoy en día sea un referente de la música del reggaeton", asevera.

También pide poner en valor otros géneros musicales del país latinoamericano y descarta sumarse a los ritmos del reggaeton en futuros trabajos, pero, quién sabe, porque también reivindica que para él su aventura "apenas comienza".