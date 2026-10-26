Julieta Carrasco lanza 'Verdad a medias', su primer sencillo tras actuar de telonera de grupos como Los Secretos

Portada de sigle debut de Julieta Carrasco, 'Verdad a medias'. - VIRGIN MUSIC GROUP

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora Julieta Carrasco ha publicado este mes de octubre 'Verdad a medias', su primer sencillo, con el que da el paso de actuar como telonera de grupos españoles como Los Secretos a lanzar su propia música.

El tema es un single de pop en español que aborda "la traición de alguien a quien quería" y la decepción al descubrir que esa persona no era como se pensaba, según ha explicado su distribuidora, Virgin Music. La canción plantea que "una verdad a medias también es una mentira".

El primer proyecto de la cantante se ha desarrollado en Suecia, donde ha compuesto junto a diferentes productores. El resultado es un repertorio único que "equilibra" la vanguardia técnica internacional con la sensibilidad melódica en español.

Carrasco se define dentro del pop melódico en español. Su propuesta musical combina registros que van de los graves, de influencia soul, a los agudos, con un vibrato característico, como lo define Virgin. La artista compagina su actividad como cantante con sus estudios universitarios y dedica las noches a la creación musical.

En su trayectoria previa, la artista ha actuado como telonera en la gira de Los Secretos en teatros y salas nacionales y ha compartido escenario con artistas como Noan y Juanjo Bona, una experiencia que, como señala la disquera, ha contribuido a consolidar su presencia sobre los escenarios y que precede ahora a un nuevo paso en su carrera.