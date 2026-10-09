Kaydy Cain celebra el reguetón en 'Gloria bendita': "El arte viene normalmente del sufrimiento, de la pena y la escasez"

Archivo - El cantante Daniel Gómez Carrero, conocido como Kaydy Cain, en la sede de Europa Press (Madrid) en julio de 2026 - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante Daniel Gómez, conocido como Kaydy Cain, ha publicado su álbum 'Gloria bendita', con el que celebra el reguetón de la década de los 2000 y defiende que la felicidad está en lo cotidiano.

"El arte viene, normalmente, de las personas, del sufrimiento, de la pena y de la escasez, normalmente. La gente que tiene la vida solucionada no suele ser muy artística, esa es la realidad. Puede pasar, pero por cómo yo lo he vivido, por cómo yo creo en el arte, suele nacer así. El arte que a mí me gusta suele nacer de la escasez", ha explicado el cantante en una entrevista con Europa Press.

Gómez fue uno de los primeros artistas que introdujo y popularizó el sonido trap, la estética callejera y la cultura del 'autotune' en España hace más de 13 años. Lo hizo como parte del grupo PXXR GVNG, junto a Yung Beef, Khaled y Steve Lean, con quienes también formaba el colectivo La Mafia del Amor, más centrado en ritmos de reguetón o bachata.

"Del trap --gracias a Dios-- desde que empecé a vivir de la música me he alejado bastante. Musicalmente tengo alguna referencia, pero en mi día a día y en la vida no tengo mucha relación con el trap, gracias a Dios. Artísticamente siento que ahora mola mucho más porque hay mucho más para elegir, muchas más referencias. Pero también es más difícil destacar o ser original", ha asegurado.

Sin embargo, en 'Gloria bendita' sí regresa al sonido latino y lo hace acompañado de varios artistas: desde su habitual colaborador Yung Beef hasta Ñejo o Xiyo y Fernández, que pertenecen a la nueva generación de artistas españoles que representan este género.

Precisamente, el artista considera que en la actualidad el público ha perdido el miedo a las letras explícitas, que tradicionalmente han reinado en esta música o en la cultura 'underground'.

"Sí, sobre todo gracias a las chicas, que también se han atrevido a hacer ese tipo de música, de vocabulario o esa manera de expresarse. Se ha roto un poco el esquema. No te tienes que quedar en las palabras malsonantes, hay mucho más detrás. Eso es una parte y es una manera de expresarnos que tenemos nosotros por la manera en que somos y en los barrios en los que nos hemos criado. Pero luego hay mucho trasfondo", ha asegurado.

En ese sentido, Gómez ha explicado que tanto su voluntad como la de sus coetáneos de PXXR GVNG siempre ha sido que cualquier persona, independientemente de "su sexo, de su orientación o de lo que sea", pudiera cantar desde el rol que quisiera.

"Vivimos en un mundo machista, el rol del chico es uno y el rol de la chica es otro. Y estaba muy ligado a eso. Nos han educado así, pero nosotros desde el principio hemos querido hacer distintos roles que no eran los que había estipulados. Y que las chicas también pudieran decir el mismo tipo de contenido en las letras, que pudieran ser las que cogieran el rol de chulas y de ser capos. 'Capas', en este caso", ha apostillado.

LA IA: "UN ARMA DE DOBLE FILO"

A pesar de que Gómez titulado una canción del disco como 'IA' (Inteligencia Artificial), se ha mostrado cauteloso con esta herramienta y ha asegurado que intenta usarla para hacer el "bien".

"Es un arma de doble filo y como cualquier arma del mundo si la usas para bien, puedes hacer mucho bien, pero si la usas para mal, puedes hacer mucho mal. Intento utilizarla para hacer bien pero es verdad que cualquier cosa de tecnología a mí me da miedo", ha afirmado para después sostener que artísticamente no considera que sea una amenaza.

Aunque el artista habla en plural en varias ocasiones --haciendo referencia a los mencionados compañeros de profesión con los que ha crecido artísticamente-- descarta un disco por el aniversario de La Mafia del Amor y ha asegurado que si se juntan en conciertos esporádicos, no es por dinero.

"Hoy en día no tiene sentido volver con La Mafia del Amor diez años después, siendo ya más mayores. No tiene sentido. Cada cosa es en su momento y el que quiera disfrutar de eso hay tres o cuatro 'mixtapes' y un disco. Que disfrute, que eso va a estar ahí toda la vida (...) ¿De repente un concierto porque nos lo pagan muy bien? Nunca se sabe pero tengo claro que el dinero no me va a hacer hacer algo de La Mafia", ha concluido.