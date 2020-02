K!ngdom presenta su rotundo nuevo single: 'My voice'

MADRID, 27 Feb. (EDIZIONES) -

K!ndgom presenta este jueves en exclusiva en Europa Press su rotundo quinto single, 'My Voice', diposnible en plataformas este 28 de febrero como antesala al disco que llegará el 27 de marzo.

La banda madrileña nos sorprende con poderosos mensajes entremezclados con guitarras y enérgicos coros en un tema que es una auténtica declaración de intenciones con un lema claro: no callarse y conquistar el mundo. Además, es la primera vez que mezclan el inglés con el castellano y muestran su lado más épico.

K!ngdom nace en 2018 con el propósito de revitalizar el synthpop. Su uso elegante de los sintetizadores no ha pasado desapercibido para bandas internacionales tan emblemáticas como OMD o White Lies, que les eligieron para abrir sus conciertos en España.

Y todo esto, sin ninguna discográfica detrás. Ellos componen, producen y se autoeditan, convirtiéndose en una de las revelaciones de la escena electrónica gracias a las buenas vibraciones que transmiten con su potente y energético sonido. Lo que hace especial al grupo es la calidad impecable de sus producciones, que puede equipararse a cualquier banda de su género a nivel internacional.

Tras años trabajando en la sombra, a finales del 2018 K!ngdom sorprendió con su primer single: 'Diamonds'. El tema reivindica el empoderamiento de la mujer y además contó con la colaboración de Ana Navarrina.

A principios de 2019 se incorpora al proyecto Ane. Juntos lanzan su segunda gran apuesta: 'Leave it all'. Después llegaron otros singles como 'Boom' -que se puede escuchar en la serie de Netflix 'El vecino'- y 'What if'

En tan poco tiempo y con solo estos cuatro sencillos en el mercado, la banda tocó en la mítica Sala El Sol de Madrid, donde agotó las entradas. Esto les preparó para más adelante iniciar una pequeña gira de la mano de Mahou.