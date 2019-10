Lars Ulrich: "James Hetfield está en el proceso de curarse a sí mismo"

Actualizado 14/10/2019 18:30:56 CET

Jul7 21, 2019 - Moscow, Russia: Metallica's performance at the Luzhniki stadium. Band member Lars Ulrich (drum set) (right) at the concert. July 21, 2019. Russia, Moscow. (Alexander Miridonov/Kommersant/Contacto) - Alexander Miridonov - Archivo