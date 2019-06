Listen to my heart, la autobiografía de Marie Fredriksson de Roxette

Actualizado 13/06/2019 17:34:11 CET

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante de Roxette, Marie Frediksson, relata la historia de su vida, desde su infancia en el seno de una familia con muy pocos recursos, hasta su ascensión a los escenarios más emblemáticos del mundo como cantante de éxito.

En Listen to my heart (Libros Cúpula, 2019), la artista sueca de 61 años explica detalles tan íntimos como la muerte con veinte años de su hermana mayor en un accidente de tráfico cuando ella solo tenía siete, apunta el comunicado remitido a Europa Press.

También habla por primera vez de lo que ocurrió cuando en 2002 le detectaron un tumor cerebral, así como de los múltiples y durísimos tratamientos de radioterapia que le dejaron muchísimas secuelas, pues tuvo que volver a aprender a andar, a hablar y a leer.

En las páginas de sus memorias explica cómo vivió aquellos primeros momentos, cómo muchas personas de su entorno ni se atrevían a acercarse a ella, ni sabían qué decirle, y del rechazo que sintió cuando, como consecuencia de la medicación, empezó a hincharse y nadie la reconocía.

Asimismo, relata cómo volvió a los escenarios en 2007 en solitario, y en 2011 de nuevo con Roxette. De todas las desavenencias que tuvo con su mánager cuando se sentía excluida y su opinión no contaba. Y así hasta 2016, cuando llegaron a iniciar la gira mundial del 30 aniversario de la banda, que tuvieron que cancelar por motivos de salud -propiciando el fin de Roxette-.

El libro incluye imágenes inéditas del archivo personal de la autora. Además, se recogen las voces y los testimonios de su compañero de la banda, Per Gessle; de su marido, su mánager y otros músicos. Listen to my heart está ya a la venta desde esta semana.