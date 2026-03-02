Luis Tabuenca Fernández gana el XLIII Premio Reina Sofía de Composición Musical con 'Rémanence'

Luis Tabuenca Fernández. - FUNDACIÓN FERRER MÚSICA

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XLIII Premio Reina Sofía de Composición Musical ha otorgado el galardón a la obra 'Rémanence', del compositor Luis Tabuenca Fernández, por "la claridad de su discurso, la riqueza gestual y el eficaz uso de las fuerzas orquestales." El jurado ha emitido el veredicto tras dos jornadas de deliberación en las que se han examinado las 78 partituras presentadas a la convocatoria.

Con 100.000 euros, el Premio Reina Sofía de Composición Musical es el galardón mejor dotado de Europa y goza de un amplio reconocimiento internacional. La obra premiada se estrenará el 16 de octubre de 2026 en el Teatro Monumental de Madrid, interpretada en primicia por la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, en un concierto en el que está previsto contar con la presencia de Su Majestad la Reina Sofía y del presidente de la Fundació Ferrer de Música, Sergi Ferrer-Salat.

El premio también conlleva la incorporación de la pieza al repertorio de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), que la interpretará durante su gira 2026-2027.

Convocado anualmente por la Fundación Ferrer de Música, el Premio Reina Sofía de Composición Musical tiene como objetivo impulsar la creación de música sinfónica, apoyar la trayectoria profesional de los compositores y facilitar la difusión e interpretación de sus obras. Entre los compositores distinguidos a lo largo de más de cuatro décadas de historia figuran nombres como Joan Guinjoan, Salvador Brotons, Xavier Montsalvatge, Ramon Humet, Joan Magrané, Fabià Santcovsky o Nuria Núñez.

Luis Tabuenca (Zaragoza, 1979) es compositor y percusionista cuyo trabajo explora la intersección entre la música contemporánea, el arte sonoro y la performance interdisciplinar. Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona (Arte Sonoro) y becario Fulbright en la Universidad de California San Diego, desarrolla una trayectoria internacional entre la creación musical y los proyectos escénicos y multimedia.

Su música abarca obras a solo, música de cámara, creación escénica e instalaciones sonoras, y ha sido presentada en festivales de Europa y Estados Unidos.

Como artista en residencia ha desarrollado proyectos en instituciones como Fabra i Coats (Barcelona), Fundación Phonos, New York University y University of Canterbury. Su música ha sido publicada por los sellos Kairos, Mode Records, Aural Terrains, Verso, Sinkro y Acheulian Handaxe Records, y ha colaborado con ensembles como Les Percussions de Strasbourg.

Es fundador y director artístico del Ensemble Volavérunt y fue fundador y director del Festival Internacional de Música Experimental y Arte Sonoro (FAT) entre 2011 y 2017. Ha impartido clases magistrales y talleres en instituciones como la Hochschule der Künste Bern, ESMUC, el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y la Universidad Nacional de Colombia.