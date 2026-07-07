Mad Cool 2026 en Madrid: guía completa de conciertos, horarios y escenarios del festival

Archivo - Ambiente durante la segunda jornada de Mad Cool 2025 en el recinto Iberdrola Music, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo
MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
Mad Cool Festival celebrará del 8 al 11 de julio su décima edición en Madrid con una programación de cuatro jornadas que reunirá a más de 70 artistas y grupos internacionales, entre ellos Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lorde, Pulp, Wolf Alice, Nick Cave & The Bad Seeds, Jennie, Moby, The Last Dinner Party, Kings Of Leon, The War On Drugs, Halsey, Teddy Swims, Pixies, The Black Crowes y David Byrne.
El festival, considerado uno de los grandes eventos musicales del circuito europeo, celebra una nueva edición en el recinto Iberdrola Music de Villaverde con un total de cinco escenarios y una nueva distribución orientada a mejorar la circulación del público, la calidad acústica y la comodidad de los asistentes.
En concreto, la organización ha ampliado las zonas de descanso y restauración, ha incrementado un 40% los metros de sombra disponibles y ha reforzado el número de puntos de hidratación, baños y barras.
Asimismo, el festival volverá a contar con la colaboración de la Fundación Music For All, con personal especializado y recursos adaptados para los asistentes que así lo precisen, como cascos antirruido, mochilas vibratorias, bucle magnético, muletas, sillas de ruedas, andadores o programación en braille.
Desde su primera edición en 2016, Mad Cool ha acogido actuaciones de artistas como The Cure, Neil Young, Arctic Monkeys, Depeche Mode, Green Day, The Who o Lauryn Hill.
ÚNICO CONCIERTO DE FOO FIGHTERS EN ESPAÑA EN 2026
La primera jornada de Mad Cool, la del miércoles, estará encabezada por Foo Fighters, que actuará a las 22 horas en el escenario principal Region of Madrid, en la que será su única fecha en España en 2026 dentro de su gira mundial 'Take Over Tour'. En ese mismo escenario actuarán también The Warning, a las 18.55 horas, y Wolf Alice, a las 20.20 horas.
Ese mismo día, el escenario Orange acogerá los conciertos de Palaye Royale, a las 18.35 horas; The Last Dinner Party, a las 19.35 horas; The War On Drugs, a las 21 horas; y Moby, a las 22.40 horas. Por su parte, The Loop Iberdrola contará con Jehnny Beth (18.55 horas), The War and Treaty (20.10 horas), Dogstar (21.35 horas) y The Vaccines (23.10 horas).
El escenario Mahou Cinco Estrellas recibirá a HotWax (18.35 horas), Villanelle (20.10 horas), Madmadmad (21.50 horas) y Liens Très Dangereux (23.30 horas), mientras que Mahou Reserva acogerá Hot Milk (19.20 horas), Bigger Splash (21 horas) y Hoonine (22.45 horas).
JUEVES, TURNO DE FLORENCE + THE MACHINE
El jueves será el turno de Florence + The Machine, que cerrará la jornada del Region of Madrid a las 00.30 horas con un concierto enmarcado en la gira de presentación de su nuevo álbum, 'Everybody Scream'. Antes, en ese mismo escenario, actuarán Reneé Rapp, a las 18.50 horas; Lorde, a las 20.30 horas; y Jennie, a las 22.45 horas.
La segunda jornada también contará en el escenario Orange con CMAT (18.40 horas), Charlie Puth (19.55 horas), Zara Larsson (21.35 horas), Teddy Swims (23.10 horas) y The Blaze DJ Set (00.50 horas).
En The Loop Iberdrola actuarán Amrita (19.30 horas), Yung Prado (20.25 horas), Palms Trax (21.40 horas) y Boys Noize (23.15 horas), mientras que el Mahou Cinco Estrellas recibirá a Candela Gómez (18.35 horas), Chloe Slater (20.10 horas), Sadie Jean (21.50 horas), Florentenes (23.35 horas) y Color (01.15 horas). El Mahou Reserva completará la programación del día con Zimmer90 (19.20 horas), Son Mieux (21 horas), La Paloma (22.40 horas) y Frost Children (00.30 horas).
TWENTY ONE PILOTS PROTAGONIZA LA JORNADA DEL VIERNES
El viernes estará protagonizado por Twenty One Pilots, que actuará a las 00.25 horas en el Region of Madrid. En ese mismo escenario se sucederán durante la tarde y la noche los conciertos de Halsey, a las 18.55 horas; Pixies, a las 20.20 horas; y Kings Of Leon, a las 22.05 horas.
La programación del viernes se completará en el escenario Orange con Linka Moja (18.40 horas), Holly Humberstone (19.55 horas), Sigrid (21.25 horas), A Perfect Circle (23.05 horas) e Interpol (00.45 horas). En The Loop Iberdrola actuarán Maesic (19 horas), Weval (19.55 horas), Swimming Paul (21.10 horas), Bunt (22.45 horas) y Polo & Pan DJ Set (00.20 horas).
El Mahou Cinco Estrellas acogerá a Tape Visitors (18.35 horas), Midnight Generation (20.05 horas), Cliffords (21.45 horas), My First Time (23.25 horas) y Babylon (01.05 horas), mientras que el escenario Mahou Reserva contará con Los Blody (19.20 horas), Karen Dío (20.55 horas), Rio Kosta (22.35 horas) y Usted Señalemelo (00.15 horas).
NICK CAVE & THE BAD SEEDS CIERRAN EL 10º ANIVERSARIO
El sábado cerrará la décima edición Nick Cave & The Bad Seeds, con actuación prevista a las 22 horas en el escenario principal Region of Madrid. Ese mismo espacio acogerá también a Jalen Ngonda, a las 18.30 horas; The Black Crowes, a las 19.50 horas; y Pulp, a las 00.40 horas.
En la última jornada, el escenario Orange reunirá a Matt Berninger (20.55 horas), Kasabian (22.30 horas) y David Byrne (00.05 horas). The Loop Iberdrola estará dedicado a nombres como Luxi Villar (18.50 horas), Aerea (20.05 horas), Nina Kraviz (21.40 horas) y Richie Hawtin (23.15 horas).
Mahou Cinco Estrellas contará con Bad Tomato (18.45 horas), Persia Holder (20.15 horas), The Reytons (21.55 horas) y Supermodel (23.35 horas). Finalmente, el Mahou Reserva cerrará su programación con Break The Senses (19.30 horas), Tissfu (21.05 horas), Overpass (22.45 horas), Yulie (00.25 horas) y KSAL (01.15 horas).
La organización recomienda acudir al festival en transporte público. Los asistentes podrán desplazarse hasta el recinto a través de Metro de Madrid, Cercanías o autobús, aunque también cabe la posibilidad de emplear el vehículo privado, taxis o VTC.