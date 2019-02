Más sobre el regreso de La Polla Records: Fotografías en el estudio... ¿para un nuevo disco?

Actualizado 22/02/2019 16:17:27 CET

Este pasado miércoles se confirmaban los rumores del regreso de La Polla Records, icónica banda punk española que se convirtió en referente durante sus años de vida, desde 1979 hasta 2003.

"Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando", es el breve mensaje con el que el grupo anunciaba su inesperada vuelta en las redes sociales.

Dicho mensaje, recogido por Europa Press, llegaba además acompañado de una imagen en la que aparecen el vocalista Evaristo Páramos, el guitarrista Sumé y el bajista Abel.

Más detalles sobre los planes de la banda se esperan para los próximos días, pero ahora La Polla Records ha compartido una serie de fotografías en el estudio de grabación, en las que se desvela además que la formación la completan Txiki (guitarra) y Tripi (batería) de Gatillazo -la banda de Evaristo desde 2004-.

Esto, lógicamente, desata las especulaciones sobre un hipotético nuevo álbum, que sería el primero del grupo en 16 años. Según el sitio especializado Entzuner, las fotos se tomaron en Higain, donde la banda habría grabado este nuevo disco. La consiguiente gira es lo que más reclaman ahora mismo los seguidores de la banda.