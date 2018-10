Mastodon actuarán en salas de Barcelona y Madrid en febrero de 2019

Actualizado 23/10/2018 16:49:06 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mastodon confirman que volverán al directo en 2019 en un extenso tour por Europa que comenzará el 14 de enero en Belfast y pasará en febrero por Barcelona, el día 15 en Razzmatazz, y Madrid el dia 16 en La Riviera. Las bandas invitadas serán Kvelertak y Mutoid Man.

Habrá una preventa de entradas para socios club de la promotora Madness Live! a partir del 25 de octubre a las 11:00 horas. La venta general comenzará a las 11:00 del 26 de octubre, informa el comunicado remitido a Europa Press.

Las entradas costarán 35 euros en venta anticipada en TicketMadness.es, los puntos habituales de la red Ticketmaster, Revólver (Barcelona) y Escridiscos (Madrid).

Adicionalmente, los promotores de cada gira (Madness Live en España) donarán parte de la recaudación a una de esta tres fundaciones: The TJ Martel Foundation, Hirshberg Foundation for Pancreatic Cancer Research o Pancreatic Cancer Action Network, en honor a Nick John, mánager de la banda durante muchos años que falleció recientemente debido a un cáncer de páncreas. Más detalles sobre esta iniciativa en mastodonrocks.com

Su aclamado último disco, Emperor of Sand, ganó el Grammy como Best Metal Performance para el tema Sultan's Curse este mismo 2018, además de haber sido nominados a Best Rock Album en los mismo premios.