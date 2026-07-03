'Mecano Symphonic' llega al Teatro Calderón de Madrid para la generación que ha quedado "huérfana" de la banda

'Mecano Symphonic' Llega Al Teatro Calderón De Madrid - TEMPO RUBATO

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Mecano Symphonic' llegará el próximo 9 de julio al Teatro Calderón de Madrid con una propuesta para la generación que se quedó "huérfana" tras la separación de la banda de Ana Torroja y los hermanos Nacho Cano y José María Cano.

"Mecano dejó un gran legado de música. Se separó en 1998 y a partir de esa fecha la gente se ha sentido muy huérfana del grupo, han dejado tantísima música... Se han hecho muchísimos homenajes, tributos y este espectáculo parte de una idea muy sencilla: volver a sentir lo que sentía la gente cuando iba a los conciertos de Mecano", ha explicado este viernes el creador y director del concierto, Sasha Alexander Pantchenko, junto a Tempo Rubato.

Así, hasta el 26 de julio, 'Mecano Symphonic' --que es un "concierto", no un "musical"-- recorrerá todas las etapas del grupo a través de 35 canciones y dos horas de 'show'.

La puesta en escena está ideada en tres partes y en cada una, las tres cantantes Alicia Sanro, Lucía de Pablo y Mónica Solaun vestirán diseños que recuerdan tanto a la estética de Mecano como a las propias canciones.

"Desde el principio hemos querido hacer que el proyecto se conozca y los integrantes de Mecano --Ana, Nacho y José--, los tres saben del proyecto y evidentemente están invitados a venir a verlo. Al final esto es un concierto, que está dentro de lo que es música en directo, no es un musical porque tampoco nuestra pretensión era convertir esto en otra cosa que no fuera la música", ha añadido Alexander Pantchenko.

La propuesta fusiona una orquesta sinfónica de 19 músicos --conformada por inmigrantes venezolanos--, el 'sinth-pop', una banda en directo, las voces de tres cantantes y una 'performance audiovisual' al cargo de dos bailarines.

Tras su paso por las tablas madrileñas, el director del concierto ha asegurado que su intención es arrancar la gira "fuerte" en enero, para después añadir que es un formato "exportable a otros países". "Nos gustaría llegar a todos los sitios donde llegó la música de Mecano", ha zanjado.