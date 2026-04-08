Medio centenar de actividades homenajearán a Falla en el 150 aniversario de su nacimiento: "Es un emblema de la música"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (2d), acompañado de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (d), el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado (i), y la presidenta de la Fundación Archivo Manuel de Falla, Elena García de Paredes de Falla - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de actividades, exposiciones y conciertos celebrarán el Año Falla 2026, en conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, figura clave de la cultura europea de la primera mitad del pasado siglo XX. El programa, presentado este miércoles en el Auditorio Nacional de Madrid, se ha organizado con la colaboración de la Fundación Archivo Manuel de Falla, el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Universidad de Granada.

"Falla ha permanecido como un emblema de la música española en todo el mundo, con un pie en el academicismo y otro en los albores de la vanguardia, hablándole de tú a tú al espíritu de su época. Para nosotros era imprescindible que se involucraran todas las instituciones porque Falla no merece menos", ha asegurado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras firmar el protocolo de colaboración con las instituciones participantes en un acto celebrado en el Auditorio Nacional (Madrid).

El ministro ha indicado que "aún queda mucho por ahondar" en la figura y obra de Falla y ha destacado que la celebración del Año Falla es "una magnífica oportunidad para hacerlo", a la vez que confía en que este acontecimiento sirva para que el "legado compositivo, vital y documental esté más que nunca en el centro de la conversación pública y en el lugar que siempre ha merecido en la cultura".

El programa de actividades arranca este mes de abril con un concierto inaugural a cargo del pianista Javier Perianes en Villa Viardot, en Bouguival (París), el próximo 17 de abril. El programa musical incluirá dos conciertos del clavecinista Benjamín Alard en Granada y en Barcelona.

También la Orquesta Ciudad de Granada dedicará varios programas con la obra de Falla como protagonista. Por su parte, numerosas instituciones y orquestas celebrarán la figura del compositor gaditano con conciertos y ciclos, como es el caso de la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Joven de Andalucía o la Orquesta Clásica Santa Cecilia, entre otras.

Además de las propuestas musicales, la conmemoración del nacimiento de Manuel de Falla incluirá una gran exposición en Granada, bajo el título 'Manuel de Falla. Una mirada actual', y comisariada por Miguel Arjona, Álvaro Flores y Aurora Fernández. La muestra podrá visitarse en el Centro Cultural Caja Granada a partir del 28 de abril.

En esta conmemoración, convergen también los centenarios de obras centrales de su catálogo, como el ballet 'El amor brujo', 'Psyché' o el 'Concerto para clave y cinco instrumentos' y su obra inacabada 'Atlántida'.

El programa de conmemoración también aborda el ámbito académico. A lo largo de 2026 se organizarán dos congresos internacionales en torno a la figura de Manuel de Falla en Granada y Madrid. El 28 y 29 de mayo, Madrid acogerá el congreso internacional 'La revivificación del clave en el siglo XX. En el centenario del Concierto de Manuel de Falla', que analizará el impacto de esta composición en la creación musical de los siglos XX y XXI.

Por su parte, Granada acogerá el 22 y 23 de octubre un encuentro de responsables de algunos de los principales centros que conservan los legados documentales de músicos europeos coetáneos del compositor.

PROYECTO DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA

En el acto también ha intervenido la presidenta de la Fundación Archivo Manuel de Falla, Elena García, que ha destacado que esta conmemoración representa una ocasión "inmejorable para echar la mirada atrás y mirar hacia el futuro para generar nuevos proyectos e ideas en torno al compositor".

"Es un día importante para los que queremos a Manuel de Falla. Hay quienes menosprecian las conmemoraciones, pero son una ocasión inmejorable para echar la mirada atrás e impulsar nuevos objetivos", ha señalado.

Por otro lado, la subdirección general de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y la Fundación Archivo Manuel de Falla han realizado un proyecto de descripción archivística de la correspondencia de Manuel de Falla en el Portal de Archivos Españoles, PARES.

La correspondencia descrita muestra la amplitud de la red de contactos del compositor con figuras de la cultura del siglo XX, como Debussy, Stravinski, Ravel, Wanda Landowska, Picasso, Zuloaga , Lorca o Juan Ramón Jiménez, entre otros.

El proyecto comprende un total de 23.377 registros de correspondencia, entre ellos 2.434 series documentales de corresponsales y 20.942 cartas. A ello, se suman 2.807 registros de autoridad, de los que 2.337 son onomásticos, 375 institucionales y 62 corresponden a obras del compositor.

La intervención se completa con la incorporación de 2.608 imágenes digitales procedentes de las cartas publicadas en la 'Serie Epistolario Manuel de Falla'.