El mercado discográfico español sigue al alza con 162 millones de euros en la primera mitad de 2025, un 10% más que 2024

Archivo - Promusicae ha presentado este lunes las cifras de venta de música de 2022. - PROMUSICAE - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mercado discográfico español continúa al alza en 2025 al lograr unos ingresos de 162,6 millones de euros en 'valor industria' en la primera mitad de año, un 10,4 por ciento más que en el mismo periodo de 2024 cuando se registró un total de 147 millones de euros, según las cifras publicadas este miércoles por Promusicae.

En esta ocasión, la entidad explica que las cifras se publican en 'Valor Industria' (sin contemplar IVA ni márgenes de distribución) en lugar de en PVP (como se venía haciendo tradicionalmente), en línea con la forma de presentarlas a nivel internacional.

De este modo, el mercado discográfico español arroja una cifra de ingresos de 162,6 millones de euros en 'valor industria', que traducidos a PVP supondrían 288,8 millones de euros dedicados al consumo de música grabada en España en sus diferentes formatos. La primera mitad de 2025 ha aportado un nuevo crecimiento para la industria discográfica, principalmente gracias al aumento del mercado digital que sigue presentando una positiva evolución con una subida del 9,9 por ciento, debido sobre todo al streaming, que se sitúa en el 99,2 por ciento del consumo digital.

Asimismo, el mercado físico ha presentado un importante crecimiento en el primer semestre de 2025, anotando un 14,8 por ciento de subida, por el gran crecimiento de la venta de vinilos (25,6% frente al mismo periodo del año anterior), con una ligera bajada de la venta de compact discs (-3,2%) y otros formatos (-34,9%).

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, asegura que es una "buena noticia" para el sector que se mantenga el crecimiento, ya que traduce en retorno de la inversión "el incansable trabajo de artistas y compañías discográficas por ofrecer las mejores canciones y álbumes al público en un mercado altamente competitivo".

"Está más que confirmado que la forma de consumo en la actualidad es el streaming que sustenta el mercado discográfico, aunque no hay que olvidar que el público sigue demostrando gran interés por los productos físicos, sobre todo los vinilos, que son artículos de calidad que conectan a artistas y fans", ha indicado.

Además, ha señalado algunos retos y oportunidades que enfrenta el mercado de la música grabada para seguir creciendo y recuperando los niveles de los años 2000. "Necesitamos, además de mantener el apoyo del público, el compromiso de los poderes públicos, para que apoyen e implementen medidas de apoyo al sector como los incentivos fiscales a la producción fonográfica española, o garantizando que la legislación en defensa de la propiedad intelectual se cumpla en materia de uso de obras protegidas por desarrolladores de IA", ha añadido.

EL STREAMING SIGUE CRECIENDO

El crecimiento de la música grabada durante los primeros seis meses de 2025 se explica por el consumo digital, que aporta 145,2 millones de euros (y crece un 9,9% respecto al mismo periodo de 2024) aportando un 89,3 por ciento del total de ingresos de la industria. Dentro de este segmento de consumo, la estrella sigue siendo el streaming que aporta un 88,6 por ciento al total del valor de la industria contribuyendo con 144,2 millones de euros y un crecimiento respecto al primer semestre de 2024 del 10,2 por ciento.

Por modalidades, las suscripciones de pago de streaming suponen unos ingresos para la industria de 103,7 millones de euros (un 72% del total del streaming) mientras que las suscripciones de audio y vídeo financiadas por publicidad aportan 18,6 y 21,8 millones de euros respectivamente (un 28% conjuntamente).

En cuanto al resto del mercado digital, siguen decreciendo las descargas permanentes (-0,5% aportando apenas 0,8 millones de euros), mientras que los productos para móviles caen un 40,5% frente a 2024 aportando 0,4 millones de euros.

EL INTERÉS POR LOS VINILOS CONTINÚA

En el caso concreto de los vinilos, el informe destaca un crecimiento del 25,6 por ciento en las ventas, en comparación con el mismo periodo de 2024. Los vinilos suponen un 68,8 por ciento de las ventas en formatos físicos, lo que sitúa a este formato como el más interesante para acercar a los fans la música de sus artistas favoritos.

Las ventas de CDs, por su parte, caen ligeramente respecto a la primera mitad de 2024 un 3,2 por ciento aportando 5,34 millones de euros al total del mercado.