El Metropolitan esperará a la investigación de la Ópera de Los Ángeles para decidir sobre "el futuro" de Plácido Domingo

Actualizado 14/08/2019 14:00:24 CET

September 16, 2013 - Los Angeles, California, United States: Violinist Joshua Bell performs as Placido Domingo conducts music from Spain with the Los Angeles Philharmonic Orchestra at the Hollywood Bowl on Thursday night, Sept. 13, 2018. On August 13, 201 - Luis Sinco

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) - El Metropolitan Ópera de Nueva York (Met Opera) ha anunciado que esperará a conocer los resultados de la investigación abierta por la Ópera de Los Ángeles contra el director general de la institución, Plácido Domingo, por presunto acoso sexual contra nueve mujeres, para decidir sobre "el futuro" del tenor español en la institución. "Tomamos las acusaciones de acoso sexual y abuso de poder con extrema seriedad y esperaremos a los resultados de la investigación de la Ópera de Los Ángeles antes de tomar cualquier decisión final sobre el futuro del señor Domingo en el Met", ha señalado la ópera en un comunicado. Asimismo, desde la institución han recordado que durante su carrera en el Met como artista invitado, el tenor español "nunca ha estado en condiciones de influir en las decisiones de casting". Plácido Domingo tiene previsto actuar en el Met Opera en la ópera 'Macbeth' de Verdi, del 25 de septiembre al 12 de octubre, y en 'Madame Butterfly' de Puccini --en el papel original de su debut, Sharpless-- alternándose con otros tenores, desde el 11 de octubre de este mismo año. La Ópera de Los Ángeles --LA Opera-- anunció el pasado martes que investigará las acusaciones contra el director general de la institución, el tenor español Plácido Domingo, por presunto acoso sexual contra nueve mujeres. "La Ópera de Los Ángeles tiene robustas políticas de recursos humanos y procedimientos en vigor. De acuerdo con esas políticas, LA Opera contratará asesoramiento externo para investigar las preocupantes acusaciones sobre Plácido Domingo", explicaba la institución en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press. "Todos los empleados y artistas deben sentirse seguros y ser tratados con respeto en su lugar de trabajo", han asegurado desde LA Opera, horas después de que ocho cantantes y una bailarina denunciaran que sufrieron acoso sexual por parte de Domingo. Mientras, la Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco han cancelado las actuaciones del tenor español Plácido Domingo previstas para los meses de septiembre y de octubre por las acusaciones de acoso sexual contra el cantante. La presidenta del Festival de Salzburgo en Austria, Helga Rabl-Stadler, ha confirmado en un comunicado que el certamen mantendrá las funciones previstas para el 25 y el 31 de agosto de la ópera 'Luisa Miller' de Verdi en las que actúa el tenor español. Por su parte, un portavoz de la Royal Opera House en Londres --en la que también está prevista una actuación de Domingo el próximo año-- no ha confirmado al 'NYT' si se mantendrá como estaba previsto, a pesar de recalcar que tienen una "política de tolerancia cero hacia el acoso de cualquier tipo". "Pero la institución no ha tenido conocimiento de ninguna acusación contra el tenor durante sus visitas como artista o director de orquesta", ha concluido.