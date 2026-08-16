Los mexicanos El Tri celebran su 58 aniversario el Día de la Hispanidad en Barcelona: "El rock es mi deporte favorito"

Archivo - El músico Alex Lora, líder de la banda de rock mexicana El Tri. - DREXEL COMMUNICATIONS - Archivo

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La banda mexicana El Tri, liderada por Alex Lora, trae a Europa por primera vez en la historia del grupo una gira completa, once fechas en nueve países que culminará con un concierto en Barcelona el 12 de octubre, fecha que coincide con el 58 aniversario de la banda y con el Día de la Hispanidad. "El rock and roll es mi vida, mi deporte favorito", ha afirmado Lora en una entrevista con Europa Press, en la que ha repasado casi seis décadas de trayectoria ininterrumpida.

La gira, bautizada como 'Adicto al Rocanrol 2026', llevará a El Tri a Zúrich, Milán, Madrid, Copenhague, Barcelona, Berlín, París, Hamburgo, Londres, Frankfurt y Múnich. Aunque la banda ya había actuado en Madrid décadas atrás --cuando el cantante Miguel Ríos les invitó al primer encuentro de rock iberoamericano en el Palacio de los Deportes con motivo del V Centenario del descubrimiento de América-- esta será la primera vez que El Tri completa una gira formal por el continente. "Hemos estado ocupados rocanroleando acá en Latinoamérica, pero ahora vamos para allá", ha señalado Lora.

La fecha del 12 de octubre en Barcelona tiene un significado particular para el músico. "El 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, fue mi primera tocada ya en forma, con algunas canciones ensayadas e instrumentos propios", ha explicado. Desde entonces, El Tri toma esa fecha como su aniversario oficial. "Ahora el 12 de octubre de este año, primero Dios, estaremos cumpliendo 58 años sin haber interrumpido nunca el rock and roll", ha subrayado.

El nombre de la gira proviene de uno de sus temas más reconocidos en América Latina. Lora ha recordado que 'Adicto al Rocanrol' --o 'El vicioso'-- estuvo durante un año y medio en el primer puesto del Hit Parade Internacional de Perú, compitiendo con artistas como Madonna o Michael Jackson. Fue precisamente esa canción la que abrió las puertas del país sudamericano a la banda hace cuatro décadas, como ha explicado el músico.

Preguntado por el significado del rock and roll a estas alturas de su vida, Lora recurre a una anécdota de infancia. "Mi mamá me decía que de músico me iba a morir de hambre. Yo le decía que sentía que la música me llamaba. Ahí nació la frase de que el rock and roll es un deporte, mi deporte favorito", ha relatado.

El músico además ha atribuido su trayectoria a dos factores que menciona con insistencia: su esposa y mánager, Celia Lora, y a la Virgen de Guadalupe. "Todo se lo debo a mi mánager y a la Virgencita. Ella me ha dado la inspiración para inventar las canciones y la salud para cantárselas a la raza durante casi 58 años", ha afirmado.

Sobre cómo se mantiene activo un grupo durante casi seis décadas sin interrupciones --y con 55 álbumes grabados--, Lora lo atribuye a la convicción y a la resistencia. "No cualquiera aguanta los viajes, las malpasadas, las desveladas. Solamente si eres muy aferrado y el rock and roll es realmente tu pasión", ha indicado.

CANCIONES QUE SIGUEN "VIGENTES" PORQUE LA REALIDAD "NO HA CAMBIADO"

Lora ha explicado que temas como 'Abuso de Autoridad', 'Nuestros Impuestos Están Trabajando' o 'Chavo de Onda', compuestos hace medio siglo, siguen plenamente vigentes porque abordan realidades que no han cambiado.

"Los temas que estas canciones comunican están igual de vigentes ahora que cuando las inventé", ha señalado. Para la gira europea también estrenará composiciones recientes, entre ellas una escrita expresamente para la celebración de su 46 aniversario de bodas con su mánager, que tendrá lugar el 25 de julio en el Palacio de los Deportes de México. "Nuestro amor mantiene vivo nuestro rock and roll", reza la canción.

En cuanto al público, Lora describe un relevo generacional que abarca ya tres generaciones. "Los fans originales siguen, pero ahora sus hijos y sus nietos también son fans. Los chavitos de 8 o 10 años se saben mis canciones mejor que yo y creen que las acabo de inventar hace 15 días", ha apuntado con humor.

El músico ha destacado que parte del vínculo con el público tiene que ver con la sensación de libertad que transmiten sus conciertos, algo que le ha llevado a tocar en cárceles durante décadas. "Cuando tocamos en los centros de readaptación, la raza recluida se siente libre mientras dura el concierto. Darles esa sensación es lo máximo", ha indicado. El Tri tiene grabados tres discos en directo en centros penitenciarios mexicanos.

Preguntado por los proyectos pendientes, Lora menciona una obra de teatro basada en la historia de "el chavo rock and rollero cuyos papás no quieren que sea rocanrolero". "El guión más o menos ya existe y tenemos 55 álbumes para musicalizarlo", ha señalado.

Lo que no faltará en cualquier caso, como él mismo avisa, es el directo. "Mientras la raza se olvide de sus broncas y se sienta libre cuando está rocanroleando conmigo, yo estoy encantado", ha concluido Lora, con un mensaje para el público europeo: "Se la van a pasar bien en la gira. El rock and roll es un deporte, practíquenlo".