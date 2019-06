Normas, accesos, horarios e información importante para el concierto de Monsta X en el Palacio Vistalegre de Madrid

Actualizado 26/06/2019 15:03:50 CET

MADRID, 26 Jun. (EDIZIONES) -

La banda surcoreana Monsta X dará su primer concierto en España este sábado 29 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid, con apertura de puertas a las 18:00 e inicio de la actuación principal a las 20:00 horas.

"El recinto dispondrá de un acceso para las entradas de pista y otro acceso para las entradas de grada", informa la promotora Doctor Music en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, las entradas Vip Ultimate tendrán un carril diferenciado y cuentan con 'early entry', mientras que las entradas VIP High Touch accederán a la misma hora que entrada general. Los compradores de Packs Vip recibirán un e-mail con toda la información detallada.

En esta línea, Doctor Music recalca que "debido a que no se pueden hacer colas previamente, se podrá acudir al recinto a partir de las 18:00 horas".

Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto responsable que tiene que firmar una autorización que se puede descargar en doctormusic.com.

Las entradas para este recital aún se pueden adquirir a través de los puntos oficiales doctormusic.com y entradas.com.

NORMAS

- Los "lightsticks" (baritas) están permitidos.

- Se puede introducir comida sin envases ni cubertería y una botella de agua de plástico sin tapón por persona.

- No estarán permitidas las cámaras de fotos profesionales.

- No están permitidas las grabadoras de audio ni las tablets.

- Las baterías externas sí están permitidas.

- Los altavoces no están permitidos.

- No estarán permitidos los prismáticos.

- No se pueden llevar paraguas.

- Los ventiladores de mano pequeños sí están permitidos.

- Se pueden introducir pancartas máximo tamaño A-3 y sin palos.

- Los palos de selfie no están permitidos. Tampoco otros de objetos susceptibles de causar daños.

- Los abanicos sí están permitidos.

- Están permitidas mochilas pequeñas de espalda.

- No están permitidas las maletas.

- Se podrá comprar Merchandising.

- No estará permitido entregar regalos al grupo.

- Se dispondrá de consigna para objetos no permitidos por el personal de control de acceso.