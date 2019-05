MONSTA X anuncia concierto el 29 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid

Actualizado 07/05/2019 10:28:45 CET

MONSTA X, una de las más populares bandas de K-Pop, regresa este verano con su tercera gira mundial, MONSTA X World Tour 2019 We Are Here.

Con su gira más ambiciosa hasta la fecha, MONSTA X pasará por 12 países de Asia, Europa, Australia, América del Norte y América Latina. En España, habrá una única oportunidad para verles en directo el sábado 29 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Las entradas se podrán adquirir a partir de las 10:00 horas de este viernes 10 de mayo a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 62 y 78 Euros para las entradas de Grada, y 68 Euros para las entradas de Pista (gastos de distribución no incluidos).

Esta nueva gira acompaña a los dos álbumes más recientes de MONSTA X, Take.1 Are You There? y Take.2 We Are Here. El vídeo musical de la canción principal de su segunda entrega, Alligator, recibió más de 10 millones de visitas en YouTube en menos de tres días desde su lanzamiento.

Ocuparon el primer puesto en las principales cadenas de tv musical y medios especializados y #1 en iTunes a nivel mundial. Take.2 We Are Here también contiene una canción en colaboración con Steve Aoki, 'Play it Cool'.

En 2018, MONSTA X se convirtió en el primer y único grupo de K-pop que se presentó en el Jingle Ball Tour anual de iHeartRadio, y será el primer grupo de K-pop que se presentará en el iHeartRadio Music Festival en Las Vegas este otoño.