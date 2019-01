El nuevo álbum de The Killers llegará a finales de 2019 o principios de 2020

Actualizado 16/01/2019 15:23:03 CET

MADRID, 16 Ene. (EDIZIONES) -

Después de estrenar este lunes Land of the Free, el nuevo himno político en el que cargan contra el uso de las armas y la política migratoria de Donald Trump, The Killers miran ya hacia el futuro con la publicación de su próximo álbum.

Así las cosas, el vocalista Brandon Flowers ha apuntado que, "en un mundo perfecto", este nuevo álbum completo debería llegar a finales de 2019. "Pero creo que, probablemente, será más a principios de 2020", ha señalado al programa Beats 1 de Zane Lowe.

Este próximo trabajo será el sexto de estudio del grupo de Las Vegas (Estados Unidos), cuya última entrega en larga duración fue el Wonderful Wonderful de 2017.