One Direction y Taylor Swift triunfan en los American Music Awards 2015

MADRID, 23 Nov. (Reuters/EP) -

La cantante estadounidense Taylor Swift y la banda británica One Direction fueron los grandes triunfadores en la gala de los premios American Music 2015 celebrada la noche de este domingo en el teatro Microsoft de Los Ángeles (Estados Unidos), y presentada por Jennifer López.

Swift, quien no asistió al evento ya que se encuentra en plena gira de conciertos, acumulaba el mayor número de nominaciones (seis en total) y ganó en tres de ellas: Canción del Año por 'Blank space', Álbum Favorito en Pop Rock por 1989 y Artista Favorita Adulta Contemporánea.

A su vez, la banda británica One Direction consiguió los premios Artista del Año (por segundo año consecutivo) con su canción Drag Me down, y también ganó el premio a Mejor Álbum de Pop Rock por tercer año consecutivo, con el disco 'Made In The A.M'.

"Es absolutamente increíble recibir este premio dos años seguidos. Es un testimonio de lo increíble que son nuestros fans", dijo el miembro de la banda Louis Tomlinson.

Otros de los premiados de la noche fueron Nicky Minaj, en las categorías de artista favorita y álbum favorito en rap-hip-hop por 'The pinkprint'; y Florida Georgia Line, con dos galardones en la categoría dúo o grupo de country, y por mejor álbum de country por 'Anything Goes'.

Sam Smith ganó el galardón a artista masculino en pop rock; The weeknd, el de artista favorito en soul/rap; y Justin Bieber en mejor colaboración con Skrillex & Diplo por 'Where Are Ü Now, mientras Enrique Iglesias recibió el premio al artista favorito latino.

DISCURSO DE JARED LETO

El actor y músico Jared Leto ofreció un homenaje a las 130 víctimas de los ataques del 13 de noviembre en París, específicamente las 89 personas que murieron en la sala de conciertos Bataclan, donde dijo que él y su banda, 30 Seconds to Mars, ofrecieron un "show hermoso, pacífico" a principios de este año.

"Esta noche honramos a las víctimas de la violencia inimaginable que ha ocurrido en París y en todo el mundo", dijo. "Francia importa, Rusia importa, Siria importa, Mali importa, Oriente Medio importa, Estados Unidos importa, todo el mundo importa y la paz es posible", agregó.

La cantante franco-canadiense Celine Dion cantó el tema clásico de la artista francesa Edith Piaf "Hymne à l'amour", en memoria de los fallecidos. También hubo actuaciones de Jennifer Lopez, Justin Bieber, Nick Jonas, Ariana Grande, Coldplay y los propios One Direction.

LISTA COMPLETA DE PREMIADOS

ARTISTA DEL AÑO

One Direction

NUEVO ARTISTA DEL AÑO

Sam Hunt

CANCIÓN DEL AÑO

"Blank Space" - Taylor Swift

COLABORACIÓN DEL AÑO

"Where Are Ü Now" - Skrillex y Diplo con Justin Bieber

ARTISTA MASCULINO FAVORITO - POP/ROCK

Ed Sheeran

ARTISTA FEMENINA FAVORITA - POP/ROCK

Ariana Grande

BANDA, DÚO O GRUPO FAVORITO - POP/ROCK

One Direction

ÁLBUM FAVORITO - POP/ROCK

"1989" - Taylor Swift

ARTISTA MASCULINO FAVORITO - COUNTRY

Luke Bryan

ARTISTA FEMENINA FAVORITA - COUNTRY

Carrie Underwood

BANDA, DÚO O GRUPO FAVORITO - COUNTRY

Florida Georgia Line

ÁLBUM FAVORITO - COUNTRY

"Anything Goes" - Florida Georgia Line

ARTISTA FAVORITO - RAP/HIP-HOP

Nicki Minaj

ÁLBUM FAVORITO - RAP/HIP-HOP

"The Pinkprint" - Nicki Minaj

ARTISTA MASCULINO FAVORITO - SOUL/R&B

The Weeknd

ARTISTA FEMENINA FAVORITA - SOUL/R&B

Rihanna

ÁLBUM FAVORITO - SOUL/R&B

"Beauty Behind The Madness" - The Weeknd

ARTISTA FAVORITO - ROCK ALTERNATIVO

Fall Out Boy

ARTISTA FAVORITO - MÚSICA ADULTA CONTEMPORÁNEA

Taylor Swift

ARTISTA FAVORITO - MÚSICA LATINA

Enrique Iglesias

ARTISTA FAVORITO - MÚSICA CONTEMPORÁNEA INSPIRACIONAL

Casting Crowns

ARTISTA FAVORITO - MÚSICA ELECTRÓNICA DE BAILE

Calvin Harris

MEJOR BANDA SONORA

"Pitch Perfect 2"