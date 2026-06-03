Pablo López y Soraya cantarán en el encuentro del Papa con voluntarios en IFEMA

Archivo - El cantante Pablo López al piano en una fotografía de archivo. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas actuarán el próximo 9 de junio en el encuentro del Papa León XIV con voluntarios en Ifema.

Pablo López interpretará dos de sus temas, 'El mejor momento' y 'El niño del espacio' mientras que Soraya Arnelas cantará 'Qué bonito'.

Así lo ha avanzado el director de voluntariado de la archidiócesis de Madrid, Ángel Luis Caballero, este miércoles en una rueda de prensa en Madrid.

En el acto de IFEMA, participarán unos 12.000 del total de 17.000 voluntarios que están colaborando en la la visita del Papa a Madrid. Durante el evento, León XIV recorrerá el pabellón durante diez minutos para saludar a los voluntarios.

Atendiendo a los diferentes encuentros que tendrán lugar en Madrid, 11.000 voluntarios estarán en Cibeles, 4.000 en la Plaza de Lima, 40 voluntarios en Cedia, 400 en Movistar Arena y 1.000 en Bernabéu.